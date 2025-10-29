Se extraña el grito de guerra de Edgardo ‘El Biónico’ González

“Ay, ay, ay… ¡Arriba los Vaqueros!, con ritmo y sabor”. Tal y como si su presencia aún se mantuviera viva, aún retumba en el campo de prácticas de la Preparatoria 2 de la UANL el grito de guerra del head coach Edgardo ‘El Biónico’ González, listo para iniciar el entrenamiento de los equipos veteranos y novatos.

Hoy miércoles ya han pasado ocho años desde que, en forma sorpresiva —el 29 de octubre del año 2017—, su grito de guerra se apagó, víctima de un duro rival al cual no pudo vencer: la diabetes.

“Edgardo era un detector nato de jugadores juveniles de futbol americano; le gustaba formar deportistas desde sus bases, como cada año llegan a nuestra preparatoria, sin saber nada de futbol americano, hasta convertirlos en verdaderos campeones y proveer a nuestro equipo representativo de la UANL de guerreros dispuestos a entregarlo todo por los colores azul y oro de los Auténticos Tigres”, comentó Óscar Cortés Torres, director de la Preparatoria 2.

Durante su andar por los emparrillados, el head coach Biónico conquistó 25 campeonatos con el equipo de sus amores, los Vaqueros ‘de la 2’, dentro de las categorías novatos y veteranos, haciendo de su equipo el rival a vencer en cada temporada, además de obtener seis títulos con los Castores de la Facultad de Ingeniería Civil y dejar también su huella dentro de los Auténticos Tigres de la UANL, donde alcanzó a conquistar tres campeonatos nacionales.

Hoy ahora, a ocho años de su partida, la leyenda del head coach Edgardo ‘El Biónico’ González Sánchez sigue siendo uno de los principales referentes en la historia del futbol americano universitario de México, así como sus gritos de guerra haciendo ‘eco’ en los campos de entrenamiento y de juego de la UANL.

