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Deportes

Irán viaja a México en medio de polémica por visas

La selección iraní partió rumbo a Tijuana para preparar el Mundial mientras parte de su comitiva sigue sin autorización para ingresar a Estados Unidos

  • 06
  • Junio
    2026

La selección de Irán emprendió este sábado su viaje hacia México para continuar su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un contexto marcado por las dificultades que enfrenta parte de su delegación para obtener visas de ingreso a Estados Unidos, sede de sus partidos de la fase de grupos.

De acuerdo con reportes difundidos por la televisión estatal iraní, varios integrantes del cuerpo directivo y administrativo de la Federación Iraní de Futbol aún no contaban con autorización para ingresar a territorio estadounidense antes del inicio del torneo.

Tijuana será su base de entrenamiento

Ante los problemas relacionados con los trámites migratorios, la selección iraní trasladó su centro de preparación de Tucson, Arizona, a la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de México.

El equipo había realizado previamente una concentración en Antalya, Turquía, desde donde partió en un vuelo privado con destino a territorio mexicano.

La federación informó que la delegación ya recibió las visas correspondientes por parte de la Embajada de México en Ankara.

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Los jugadores dejaron el hotel donde permanecían concentrados en Turquía y abordaron un avión privado que los trasladará directamente a México para completar la última etapa de su preparación.

Federación acusa trato discriminatorio

La Federación Iraní de Futbol criticó la negativa de visas para algunos de sus dirigentes y funcionarios, al considerar que esta situación afecta la participación del equipo en igualdad de condiciones dentro de la competencia.

El organismo calificó la decisión como una medida que limita las actividades administrativas y operativas de la selección y adelantó que llevará el caso ante la FIFA.

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Asimismo, representantes diplomáticos iraníes cuestionaron públicamente la actuación de las autoridades estadounidenses, al considerar que existe una interferencia política en un evento deportivo internacional.

Estados Unidos defiende proceso migratorio

Funcionarios estadounidenses señalaron que todas las visas correspondientes a los jugadores fueron aprobadas y que también se autorizó el ingreso de entrenadores,preparadores físicos y parte del personal de apoyo.

Sin embargo, indicaron que algunas solicitudes fueron rechazadas debido a inconsistencias detectadas durante el proceso de evaluación migratoria.

Irán disputará sus dos primeros encuentros mundialistas en Inglewood, California.

Su debut será el 15 de junio frente a Nueva Zelanda, mientras que el 21 de junio enfrentará a Bélgica.

Posteriormente viajará a Seattle para medirse ante Egipto el 26 de junio en el cierre de la fase de grupos.


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