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Deportes

Irán viaja a Turquía para afinar Mundial y tramitar visas

La selección iraní llegó a Turquía para disputar amistosos y completar su visado hacia Estados Unidos en medio de tensiones políticas rumbo al Mundial 2026

  • 18
  • Mayo
    2026

La selección de fútbol de Irán inició una etapa crucial en su preparación para el Mundial 2026 al llegar este lunes a Turquía, donde combinará partidos amistosos y asimismo completar el proceso de visado para ingresar a Estados Unidos, una de las sedes principales del torneo.

La delegación iraní, integrada por 22 futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes, partió desde Teherán hacia Antalya en medio de un complejo escenario diplomático marcado por la histórica tensión entre Irán y Estados Unidos.

Además de preparar su rendimiento deportivo, la estancia en Antalya busca facilitar procedimientos migratorios indispensables para participar en la Copa del Mundo.

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Los jugadores deberán cumplir requisitos como entrevistas y toma de huellas dactilares para obtener las visas estadounidenses, documentación que hasta ahora no ha sido emitida.

La federación iraní busca evitar desplazamientos largos dentro de Turquía, especialmente hasta Ankara, para agilizar el proceso consular y mantener la concentración deportiva del plantel.

Preparación en medio de incertidumbre

Por ahora, Irán tiene confirmado un amistoso ante Gambia el próximo 29 de mayo, aunque se espera concretar otro encuentro durante su estancia en suelo turco.

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El viaje ocurre mientras persisten dudas sobre la logística final de la selección persa rumbo a un Mundial en el que deberá disputar varios encuentros en territorio estadounidense.

Lee aquí la nota completa: Iraníes despiden a su selección rumbo al Mundial ante tensión

La clasificación de Irán al Mundial se desarrolla bajo una situación particularmente sensible debido a la ausencia de relaciones diplomáticas formales con Estados Unidos desde 1980 y al reciente contexto de tensión militar entre ambos países.

Aunque existe un frágil alto el fuego, la situación política ha generado atención especial sobre los permisos migratorios, la seguridad y la organización del equipo asiático.

Irán incluso había solicitado previamente que sus partidos fueran trasladados a México para evitar complicaciones, pero la FIFA rechazó modificar el calendario o las sedes establecidas.

Reunión clave con FIFA

Durante el fin de semana, autoridades de la federación iraní sostuvieron una reunión en Turquía con el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, encuentro que ambas partes calificaron como positivo y constructivo.

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Lee aquí la nota completa: Dice FIFA que 'avanza' visado de jugadores iraníes por el Mundial

Aunque no trascendieron detalles, el diálogo parece apuntar a despejar obstáculos administrativos para garantizar la participación del combinado iraní.

Irán integrará el Grupo G y debutará el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Posteriormente enfrentará a Bélgica y Egipto en la fase de grupos.

En caso de completarse el visado sin contratiempos, el equipo establecerá su base operativa en Tucson, Arizona, durante su participación en el torneo.


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