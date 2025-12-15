Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_2025_12_15_T105321_461_134e5e6bc5
Deportes

Video: aficionado agrede a Gignac en la Final en Toluca

André-Pierre Gignac fue golpeado por un aficionado con un banderín tras salir de cambio en la Final del Apertura 2025; seguridad intervino de inmediato

  • 15
  • Diciembre
    2025

El delantero francés André-Pierre Gignac fue agredido por un aficionado del Toluca luego de ser sustituido cerca de la hora de juego en la Vuelta de la Final del Apertura 2025, disputada en el Estadio Nemesio Diez.

Cuando el atacante de Tigres se dirigía a la banca, un seguidor de los Diablos Rojos se acercó a la primera fila de las gradas y, estirándose, lo golpeó en el hombro con un banderín, hecho que quedó registrado en diversos videos difundidos en redes sociales.

G8LVLBYXEAERNr5.jfif

Intervención de seguridad

Tras la agresión, elementos de seguridad actuaron de inmediato para neutralizar al aficionado, mientras el cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro atendió a Gignac, quien se quejó del golpe.

G8LdrpXWkAMayjq.jfif

De acuerdo con las imágenes, el impacto fue en el hombro y no en la cabeza.

Además del banderazo, otro aficionado escarlata realizó señas obscenas contra el delantero francés, lo que incrementó la tensión en la zona cercana al campo.

Salida de cambio y aporte al partido

Gignac fue sustituido al minuto 57 del encuentro por decisión de Guido Pizarro, quien dio ingreso a Nicolás Ibáñez.

Previamente, el francés había sido clave en la anotación de Tigres, al cobrar el tiro libre que fue desviado por Fernando Gorriarán para el primer gol del partido.

Minutos después de su salida, Toluca anotó el tanto con el que igualó el marcador global y posteriormente logró mandar la Final a los tiempos extra.

Últimos minutos como profesional

El encuentro representó los últimos minutos de André-Pierre Gignac como futbolista profesional.

A sus 40 años, el atacante se retirará como el máximo goleador en la historia de Tigres y con cinco títulos de Liga MX con el club regiomontano.

La agresión contra el francés generó amplia reacción en redes sociales y volvió a colocar su nombre en tendencia, no solo por el incidente con el aficionado, sino también por sus reclamos al cuerpo arbitral durante el partido.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G8_YYC_5i_WIA_Amu_Ar_e1f883e40f
Santiago Giménez será operado y se perdería varios meses
deportes_vigon_suspension_0bd77fd509
Vigón se perderá el debut de Tigres en el Clausura tras polémica
Whats_App_Image_2025_12_16_at_1_25_59_AM_5a962f86f2
Tigres tiene la ‘fórmula’ para ser campeón en la Liga MX
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×