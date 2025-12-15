Video: aficionado agrede a Gignac en la Final en Toluca

El delantero francés André-Pierre Gignac fue agredido por un aficionado del Toluca luego de ser sustituido cerca de la hora de juego en la Vuelta de la Final del Apertura 2025, disputada en el Estadio Nemesio Diez.

Cuando el atacante de Tigres se dirigía a la banca, un seguidor de los Diablos Rojos se acercó a la primera fila de las gradas y, estirándose, lo golpeó en el hombro con un banderín, hecho que quedó registrado en diversos videos difundidos en redes sociales.

Intervención de seguridad

Tras la agresión, elementos de seguridad actuaron de inmediato para neutralizar al aficionado, mientras el cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro atendió a Gignac, quien se quejó del golpe.

De acuerdo con las imágenes, el impacto fue en el hombro y no en la cabeza.

Además del banderazo, otro aficionado escarlata realizó señas obscenas contra el delantero francés, lo que incrementó la tensión en la zona cercana al campo.

Salida de cambio y aporte al partido

Gignac fue sustituido al minuto 57 del encuentro por decisión de Guido Pizarro, quien dio ingreso a Nicolás Ibáñez.

Previamente, el francés había sido clave en la anotación de Tigres, al cobrar el tiro libre que fue desviado por Fernando Gorriarán para el primer gol del partido.

Minutos después de su salida, Toluca anotó el tanto con el que igualó el marcador global y posteriormente logró mandar la Final a los tiempos extra.

Últimos minutos como profesional

El encuentro representó los últimos minutos de André-Pierre Gignac como futbolista profesional.

A sus 40 años, el atacante se retirará como el máximo goleador en la historia de Tigres y con cinco títulos de Liga MX con el club regiomontano.

La agresión contra el francés generó amplia reacción en redes sociales y volvió a colocar su nombre en tendencia, no solo por el incidente con el aficionado, sino también por sus reclamos al cuerpo arbitral durante el partido.

Comentarios