¿Capítulo final? Gignac jugaría su último Clásico en el BBVA

El Clásico Regio 141 tiene un montón de ingredientes que lo vuelven un partido imperdible no solo para la afición local, también para la nacional. Uno de estos es que esta podría ser la última aparición del legendario André-Pierre Gignac en el "Gigante de Acero.

Esto se debe a que este año, el "Bómboro" cumple ya 40 años, por lo que se encuentra en el ocaso de su carrera y su retiro está cada vez más cerca, de hecho, su contrato con Tigres vence en junio de 2026.

Además, el próximo semestre el Clásico se jugará en el Estadio Universitario, por lo que, a menos que ambos se topen en alguna de las dos Liguillas del año futbolístico, esta será la última vez que el máximo goleador histórico de este duelo juegue en la cancha de su máximo rival.

Números para la historia

Desde su llegada a la Sultana del Norte, Gignac jugó 32 Clásicos oficiales, en los cuales anotó 12 goles y dio tres asistencias. De estos, 16 fueron en la cancha del Monterrey, donde "Dedé" hizo seis goles y dio dos asistencias.

Además, el francés supo hacer de este estadio su campo de juegos, pues tiene una buena racha cuando visita el "Gigante de Acero", pues su saldo es de seis victorias, seis derrotas y cuatro derrotas.

