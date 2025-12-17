¡Viene limpia! Tigres tendría al menos cuatro bajas este mercado

Tras la derrota en la Final de la Liga MX ante Toluca, la directiva de Tigres, encabezada en el área deportiva por Gerardo Torrado, estaría planeando una limpia de cara al próximo semestre, buscando mejorar lo realizado hasta ahora.

Según informó el periodista de TV Azteca, Alejandro "El Regio" Aguirre, a pesar de los nombres que se han mencionado, de momento solo hay tres jugadores a quienes ya se les habría notificado que no entran en planes para el futuro.

Estos son Osvaldo Rodríguez, Eduardo Tercero y Eugenio Pizzuto, quienes estuvieron totalmente borrados para Guido Pizarro, pese a la alta carga de partidos que hubo durante el año.

Tercero... ni sus luces

El caso de Eduardo Tercero incluso ha llegado a ser molesto para aficionados de Tigres, quienes no tienen idea por qué el central mexicano ha permanecido tantos años en el equipo, pese a que nunca marcó diferencia o siquiera llegó a participar.

Fuera de que este semestre no jugó ni un segundo, cuando observas el panorama anual completo, destaca que el canterano felino jugó solo 5 minutos todo el año. Esto fue el 5 de febrero ante el Real Estelí, por la Concachampions, donde entró de cambio por Juan Sánchez Purata.

Otra promesa olvidada

Con Eugenio Pizzuto se vivió una situación distinta, pues llegó a Tigres hace un par de años desde el fútbol europeo y con cartel de ser una de las grandes promesas del fútbol mexicano, no obstante, nunca llegó a demostrar por qué se ganó ese estatus.

El mediocampista se convirtió un jugador regular con Tigres... pero Sub 21, donde llevó la banda de capitán. Fuera de eso, en el primer equipo nunca estuvo realmente presente, pues su último partido fue el ya lejano 4 de agosto de 2023, donde jugó apenas 8 minutos ante el Vancouver Whitecaps por Leagues Cup.

Ni chance le dieron...

Finalmente, la situación de Osvaldo Rodríguez nunca se terminó de entender, pues a diferencia de los otros dos, él ya era un jugador consolidado en Primera División cuando llegó a los felinos, por lo que se veía como un refuerzo real para el equipo.

Desafortunadamente, durante su paso como felino siempre fue constante en la banca y jugó apenas 5 partidos con el primer equipo, siendo el último justamente ante Toluca el 26 de julio de este año.

Al lateral mexicano nunca se le dio oportunidad de competir con Angulo, Aquino ni Farfán, pese a que en León fue un fijo e incluso alzó tres títulos como Esmeralda y siendo titular.

Apunta al retiro

Aunque todavía no está del todo decidido, todo parece indicar que Javier Aquino saldrá de la institución para retirarse, pues a sus 35 años está ya en el ocaso de su carrera, pese a que sigue participando constantemente con los felinos; por ello, podría decantarse por una oportunidad en la MLS para cerrar su exitosa carrera.

Ya busca refuerzos

Pese a que hay nombres que comienzan a circular sobre posibles incorporaciones para los felinos, aún no hay ninguno confirmado, pero lo que sí estaría seguro es que Tigres busca un contención, pues Romulo Zwarg no ha terminado de llenar el hueco que dejó el legendario Rafael Carioca.

Comentarios