Rayados visita este lunes a un León que viene a la baja

Esta noche el equipo del Monterrey visitará la tierra donde ‘la vida no vale nada’ para enfrentar a los ‘Panzas verdes’ del León, en duelo correspondiente a la jornada 3 de la Liga Mx. La escuadra del Bajío desde que el pasado 21 de marzo de 2025 la Comisión de Apelación de la FIFA confirmó que el equipo quedaba fuera del Mundial de Clubes 2025 ha disputado 13 partidos oficiales y únicamente se llevó la victoria en dos, ante Puebla y Chivas en el torneo mexicano.

Los comandados por el español Domènec Torrent Font jugarán de visita en el Estadio Nou Camp, cuando visiten al León; la batalla inicia en punto de las 19:00 horas y como Árbitro Central irá el irapuatense Luis Enrique Santander Aguirre. En este inmueble ambas escuadras saldrán con sus tradicionales uniformes, los ‘esmeraldas’ lucirán el verde, mientras que el Monterrey saltará al campo de batalla con el de rayas azules y blanco.

¡Si se quiere, se puede!

Cronológicamente y tomando en cuenta únicamente los duelos oficiales en la Liga MX, en donde Rayados y León tuvieron sus enfrentamientos en Copa, Liga y Liguilla; se contabilizan 40 las confrontaciones que han sostenido. Los del Profe ‘Dome’ han cargado con el triunfo en 19 episodios y en diez más empataron, mandaron anidar el balón en el marco contrario en 67 ocasiones y recibieron 48 tantos.

Esos 67 gritos de gol fueron provocados por el argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori en 11 ocasiones; en seis más el colombiano Dorlan Pabón; cierra la lista el mexicano Alfonso González quien celebró sus tantos cuatro veces.

El recinto del Boulevard Adolfo López Mateos le sienta bien a los de la ‘Pandilla’, ya que de sus últimos diez enfrentamientos se han llevado la victoria cinco ocasiones, en dos más empataron y los ‘Panzas verdes’ triunfaron en tres más. Como dato adicional, León se llevaron el triunfo en los últimos tres enfrentamientos en casa contra los de la ‘Pandilla’.

