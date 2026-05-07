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Matías Almeyda será el nuevo entrenador del Monterrey

El "Pelado" viene de un paso complicado en el Sevilla, pero su conocimiento del fútbol mexicano podría jugar a favor para "revivir" al club

  • 07
  • Mayo
    2026

Aunque no tiene ni un día como presidente deportivo del Club de Fútbol Monterrey, Dennis te Kloese ya tendría apalabrado a su primer refuerzo: Matías Almeyda, quien tomará las riendas del equipo a partir del Apertura 2026.

Una fuente informó a El Horizonte que, en caso de que no ocurra un cambio súbito, el argentino regresará al fútbol mexicano para tomar una de las sillas más calientes del país, pues la eliminación en Fase Regular fue un fracaso para una de las nóminas más poderosas del continente.

Matías Almeyda

Pese a que la negociación no fue sencilla, debido a que Almeyda se ha convertido en un entrenador de alto perfil por estar en un equipo europeo importante como el Sevilla, la posibilidad de regresar a una liga donde ya demostró su calidad como entrenador sedujo al "Pelado".

Llegará herido

Sin embargo, hay que destacar que su última experiencia como técnico no fue la mejor, pues en el Sevilla tuvo muchos problemas para que el equipo diera resultados; incluso lo dejó metido de lleno en la lucha por no descender, en la cual sigue inmiscuido, ahora con Luis García Plaza en el banco.

Como entrenador del Sevilla, Almeyda dirigió 32 partidos entre LaLiga y Copa del Rey, con saldo de 15 derrotas, 7 empates y apenas 10 triunfos. Dentro de todo esto, una mancha grave fue la eliminación en Dieciseisavos de copa a manos del Alavés.

¿Quiénes son los planes alternos?

Si algo hay que tener claro es que en el fútbol no hay nada seguro, especialmente en México, y esto en Rayados lo tienen claro; es por ello que la dirigencia tiene en carpeta otros dos entrenadores como candidatos, en caso de que lo de Almeyda no se concrete.

Martín Anselmi

Sin orden de posibilidad para dirigir, los otros técnicos en carpeta son Hernán Crespo, quien está sin equipo, pero viene de dirigir al Sao Paulo de Brasil, donde tuvo rendimiento irregular, pero con más triunfos que derrotas.

Y el otro posible es Martín Anselmi, quien también estuvo en el Brasileirao, pero con el Botafogo, aunque estuvo apenas dos meses en el cargo por sus malos resultados, especialmente en Copa Libertadores, lo que le costó el trabajo. Sin embargo, su etapa con Cruz Azul sigue siendo muy recordada por el espectacular estilo que desplegó el plantel, algo que atrae a la directiva.


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