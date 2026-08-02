La neerlandesa ganó al esprint la segunda etapa entre Aigle y Ginebra y amplió su ventaja al frente de la clasificación general

Inicio / Deportes / Wiebes repite victoria y mantiene el amarillo en el Tour femenil

Lorena Wiebes volvió a celebrar en el Tour de Francia femenino. La neerlandesa se adjudicó este domingo la segunda etapa de la competencia y conservó el maillot amarillo, luego de imponerse nuevamente en un esprint.

La corredora del SD Worx-Protime completó los 147.9 kilómetros entre Aigle y Ginebra, en Suiza, con un tiempo de 3 horas, 42 minutos y 8 segundos.

Wiebes lanzó su ataque definitivo a unos 250 metros de la meta y cruzó la línea en primer lugar para sumar su séptimo triunfo de etapa en la historia de la carrera. Un día antes ya había dominado el esprint de la jornada inaugural.

“Es especial ganar con el maillot amarillo, pero también porque, otra vez, mi equipo SD Worx-Protime trabajó muy duro para esto”, destacó la ciclista.

El conjunto neerlandés tuvo que emplearse a fondo en los kilómetros finales para neutralizar a Riejanne Markus, quien protagonizó una fuga en solitario de casi 40 kilómetros y fue alcanzada apenas a unos 500 metros de la llegada.

La italiana Elisa Balsamo, del Lidl-Trek, terminó en la segunda posición, mientras que la experimentada Marianne Vos, del Team Visma-Lease a Bike, completó el podio.

Con las dos victorias conseguidas en las primeras etapas, Wiebes lidera la clasificación general con una ventaja de 14 segundos sobre Kim Le Court Pienaar. Demi Vollering, campeona del Tour en 2023, marcha tercera a 16 segundos de la líder.

Primera prueba de montaña

La competencia cambiará de escenario este lunes, cuando las ciclistas afronten una jornada de 156.5 kilómetros que partirá de Ginebra.

La tercera etapa tendrá un perfil mucho más exigente y llevará al pelotón de Suiza hacia Francia, donde la meta estará ubicada en Poligny.

La quinta edición del Tour de Francia femenino contempla un recorrido total de mil 175 kilómetros distribuidos en nueve días.

Mientras Wiebes domina el arranque de la prueba femenina, Tadej Pogacar celebró el fin de semana pasado su quinto campeonato del Tour de Francia masculino.