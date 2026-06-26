Williams ya tiene rival para su primer individual en Wimbledon

Esta edición en el All England Club cobró impulso cuando se anunció que 'Meka' volvería al tenis profesional y que jugaría individuales

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Serena Williams se enfrentará a una importante rival en su regreso a Wimbledon.

La siete veces campeona recibió una invitación (wild card) para el Grand Slam sobre césped, donde también competirá en dobles con su hermana mayor Venus.

Esta edición en el All England Club cobró impulso cuando se anunció que "Meka" volvería al tenis profesional y que jugaría individuales.

La última aparición de Williams fue en 2022, cuando perdió en la ronda inicial ante Harmony Tan.

En ese momento, manifestó que no quería usar la palabra “retirarse” y, en cambio, declaró que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis.

¿Quién será la rival de Serena Williams en su retorno al tenis profesional?

Se trata de Maya Joint, de 20 años, quien conquistó el título del Abierto de Eastbourne sobre césped el año pasado, una de sus dos coronas de individuales en el circuito de la WTA.

Joint nació en Michigan, pero representa a Australia por medio de su padre.

Se encuentra ubicada en el puesto 53 del ranking y debutó con una derrota durante la primera ronda ante Liudmila Samsonova por 6-3, 6-2.

Si Williams vence a Joint el martes, podría enfrentarse en la segunda ronda a la estrella filipina en ascenso Alexandra Eala, preclasificada número 29. Podría cruzarse con la campeona defensora Iga Swiatek en la tercera ronda.