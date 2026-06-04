Serena Williams jugará dobles con tenista 25 años menor

La tenista Serena Williams volverá al tenis profesional junto a una tenista 25 años menor.

Ambas practicaron el jueves en las canchas de césped del oeste de Londres, y se vio a Williams golpeando pelotas con una blusa morada y pantalones blancos.

Esto sucedió al ser invitadas con wild card en el Queen's Club la próxima semana, donde la estadounidense de 44 años volverá a maravillar al mundo con su talento.

Se trata de la canadiense Victoria Mboko, de 19 años.

A través de redes sociales, la novena mejor tenista del mundo compartió una fotografía en la que mencionó "la reina ha vuelto".

Durante el Roland Garros, Mboko reveló que es un honor compartir la cancha con una de las mejores deportistas de todos los tiempos, por lo que menciona que siempre la ha admirado.

"Es un honor compartir la cancha con una de las mejores atletas de todos los tiempos esta semana. ¡Me entusiasma aún más jugar dobles juntas! El tenis es bastante especial", añadió Mboko.

Williams, campeona de 23 títulos de Grand Slam en individuales, se alejó del tenis en 2022. Aún no ha dicho si planea jugar en Wimbledon o en el Abierto de Estados Unidos en 2026.

¡Retorna una reina! Serena Williams regresa tras años de ausencia

Serena Williams regresa al tenis profesional tras casi cuatro años alejada del deporte.

"La Reina de la Cancha" de 44 años, regresará tras recibir una invitación de comodín para jugar dobles en el próximo torneo sobre césped del Queen's Club.

Aquí te presentamos la nota completa: ¡Retorna una reina! Serena Williams regresa tras años de ausencia

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