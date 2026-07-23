‘Los incomparables son algo increíble’: Alan Franco

El zaguero argentino afirmó que nunca dudó en llegar al club felino, elogió a la afición, a Guido Pizarro y dijo que ya espera con ansiedad su debut

El defensa central argentino, Alan Franco, nuevo refuerzo de Tigres, concedió entrevista exclusiva para Azteca Deportes Noreste, y en ella elogió al equipo felino y a sus seguidores.

“Estaba esperando algo lindo… ¡Y qué más que llegó Tigres! Fue algo que no dudé en ningún momento y quería que se diera; hablé con el míster (el director técnico Guido Pizarro) y me dio mucha confianza, hablé con mis compañeros que tuve en Atlanta, como el defensa Juan Sánchez Purata. Estoy feliz porque se haya dado. Llego a un club muy grande que siempre pelea por títulos; este último tiempo llegó a dos finales, que no se pudieron dar, pero siempre está peleando por títulos, eso me llena mucho... Me siento muy feliz de haber llegado a un club tan gigante como Tigres”, dijo el zaguero.

“Los incomparables son algo increíble, alientan los 100 minutos que se tengan que jugar (entre el tiempo reglamentario y el añadido) y que nunca paran de alentar; eso motiva a uno a querer sentir esa sensación, de que llegue el momento de poder debutar y sentir lo que todo mundo me ha hablado”, agregó.

Franco no vio acción en el juego de la Jornada 1 de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en el cual los felinos cayeron 3-1 ante Xolos en el Estadio Caliente de Tijuana, donde los auriazules sufrieron la expulsión de su delantero Rodrigo Aguirre.

“Tigres siempre propone el ataque, siempre está con la pelota; vi (ante Xolos) un grupo que siempre va para adelante, aun teniendo un jugador menos, siempre intentó. Me llamó mucho la atención que es un grupo que siempre trató de buscar el resultado, a pesar de tener un hombre menos”, platicó Alan, quien ya desea ver acción con el cuadro universitario, que este sábado recibe al Atlético de San Luis a las 21:00 horas en el Estadio Universitario, en duelo de la Jornada 2.

“Muy ansioso porque llegue ese momento, preparándome de la mejor manera si toca estar… si no, apoyando al equipo, disfrutar el momento, de lo que es la afición; sé que me van a sorprender, de eso no tengo duda. Siempre van a ser un jugador más dentro de la cancha con nosotros”, añadió.

En sus primeros entrenamientos con el conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, confesó quién de sus compañeros le ha llamado la atención.

“El que me llamó mucho la atención es ‘Chicha’ (Diego Alexánder Sánchez Guevara, mediocampista); tiene una personalidad de que va siempre para adelante. También me llamó la atención Juan Brunetta; es un jugador increíble, me hace recordar mucho a (Juan Román) Riquelme. Tigres tiene varios jugadores importantes como ‘Rodri’ (Rodrigo Aguirre) o como ‘Fer’ (Fernando Gorriarán); me llena de orgullo formar parte de este grupo”, expresó.