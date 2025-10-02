A lo Coldplay: En concierto de Leandro Ríos evidencian a infiel

Lo que parecía ser una romántica propuesta de matrimonio en pleno concierto del cantante Leandro Ríos, en Ciudad Acuña, terminó en escándalo.

Pues un hombre originario de Coahuila decidió aprovechar el ambiente para arrodillarse ante su novia y pedirle matrimonio frente a cientos de personas.

El momento fue capturado en video y compartido en redes sociales como un gesto de amor… hasta que la verdad salió a la luz: el valiente pretendiente ya estaba casado.

El video fue publicado por un usuario de Facebook que, sin saberlo, desató una tormenta al exhibir al enamorado en cuestión. Tras la publicación, el hombre suplicó que se bajara el video, al parecer al recordar —tarde— que ya tenía una esposa.

La grabación, sin embargo, ya se había viralizado, generando una ola de comentarios, burlas y reclamos en redes.

Ahora, el coahuilense se encuentra en una situación comprometedora: podría quedarse sin ninguna de las dos mujeres, ambas engañadas y creyendo ser la única en su vida.

El bochornoso momento ha causado revuelo en la región, y muchos ya lo comparan con escenas dignas de una telenovela. Mientras tanto, el "Penco" Leandro Ríos continúa su gira… y este concierto, en particular, difícilmente será olvidado.

