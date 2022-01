¡A ´palomear´ en el 2022!

El próximo año se estrenarán grandes producciones cinematográficas que no te puedes perder

La mayoría somos amantes del cine y que mejor para empezar el año que conociendo cuáles son las cintas que llegarán a la pantalla grande.

En enero se espera el estreno de la película "Morbius" protagonizada por Jared Leto y dirigida por Daniel Espinosa. Esta producción está ambientada en el universo de Spider-Man y cuenta la vida de uno de los villanos más icónicos de Marvel.

En marzo llega a la pantalla "The Batman" y miles de fans del superhéroe esperan la cinta con ansias. En esta ocasión el caballero de la noche será interpretado por Robert Pattinson.

Mientras que en abril regresa la magia a los cines con la película "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" protagonizada por Eddie Redmayne y dirigida por David Yates.

Y para seguir en la misma línea mágica, en mayo "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" hechizará los cines del país. La cinta es dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Benedict Cumberbatch.

En junio los dinosauros serán los protagonistas de las salas de cine, pues llega "Jurassic World: Dominion" protagonizada por Bryce Dallas Howard y dirigida por Colin Trevorrow.

En julio "Bullet Train" protagonizada por Sandra Bullock y dirigida por David Leitch buscarán conquistar a la audiencia y en septiembre la adrenalina volverá de la mano de Tom Cruise y Christopher McQuarrie con "Mission Impossible 7".

Los superhéroes volverán en noviembre con "The Flash" dirigida por Andy Muschietti y protagonizada por Ezra Miller y "Black Panther: Wakanda Forever" de Ryan Coogler.

Mientras que "viajaremos" a otro mundo en diciembre con el estreno de "Avatar 2", cinta de James Cameron protagonizada por Sam Worthington.

Otras cintas que también se estrenarán serán "Scream", "Moofall", "Legally Blonde 3", "Top Gun: Maverick", "John Wick: Chapter 4" y "Thor: Love and Thunder".