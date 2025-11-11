Absuelven al actor de 'Squid Game' por falta de pruebas

El reconocido actor surcoreano O Yeong-Su, de 81 años, fue absuelto de los cargos de conducta sexual inapropiada por un tribunal de Corea del Sur.

El intérprete, conocido mundialmente por su papel en la serie Squid Game, había sido acusado en 2022 de agredir sexualmente a una mujer en dos ocasiones, al abrazarla y besarla sin su consentimiento.

En 2024, O Yeong-Su había sido declarado culpable y sentenciado a ocho meses de prisión con suspensión, pero apeló el fallo.

Este martes, el Tribunal de Distrito de Suwon anuló la condena, señalando que existían “dudas razonables” sobre los hechos, pues la memoria de la presunta víctima podría haberse “distorsionado” con el paso del tiempo.

El caso se remonta a 2017, cuando el actor se alojaba en una zona rural para asistir a una función teatral. Aunque la denuncia fue archivada inicialmente, la fiscalía reabrió la investigación en 2021 a petición de la mujer afectada.

Pese al fallo, la denunciante expresó su desacuerdo, asegurando que “la decisión no borra el dolor ni invalida la verdad”.

La organización de derechos de las mujeres Womenlink criticó la resolución, calificándola de “encubrimiento de la violencia sexual en el mundo del teatro”.

O Yeong-Su, por su parte, agradeció al tribunal “por su sabia decisión”. El actor hizo historia en 2022 al convertirse en el primer surcoreano en ganar un Globo de Oro al mejor actor de reparto por su actuación en la exitosa serie de Netflix.

Comentarios