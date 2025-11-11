Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T122030_719_b5447f417d
Escena

Absuelven al actor de 'Squid Game' por falta de pruebas

El reconocido actor surcoreano O Yeong-Su, de 81 años, fue absuelto de los cargos de conducta sexual inapropiada por un tribunal de Corea del Sur

  • 11
  • Noviembre
    2025

El reconocido actor surcoreano O Yeong-Su, de 81 años, fue absuelto de los cargos de conducta sexual inapropiada por un tribunal de Corea del Sur.

El intérprete, conocido mundialmente por su papel en la serie Squid Game, había sido acusado en 2022 de agredir sexualmente a una mujer en dos ocasiones, al abrazarla y besarla sin su consentimiento.

En 2024, O Yeong-Su había sido declarado culpable y sentenciado a ocho meses de prisión con suspensión, pero apeló el fallo.

Este martes, el Tribunal de Distrito de Suwon anuló la condena, señalando que existían “dudas razonables” sobre los hechos, pues la memoria de la presunta víctima podría haberse “distorsionado” con el paso del tiempo.

El caso se remonta a 2017, cuando el actor se alojaba en una zona rural para asistir a una función teatral. Aunque la denuncia fue archivada inicialmente, la fiscalía reabrió la investigación en 2021 a petición de la mujer afectada.

Pese al fallo, la denunciante expresó su desacuerdo, asegurando que “la decisión no borra el dolor ni invalida la verdad”.

La organización de derechos de las mujeres Womenlink criticó la resolución, calificándola de “encubrimiento de la violencia sexual en el mundo del teatro”.

O Yeong-Su, por su parte, agradeció al tribunal “por su sabia decisión”. El actor hizo historia en 2022 al convertirse en el primer surcoreano en ganar un Globo de Oro al mejor actor de reparto por su actuación en la exitosa serie de Netflix.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_21_a5ef600cc6
Ciudadanos respaldan registro de deudores alimentarios
AP_25306448861574_68509556f0
Libera a uno de dos hombres detenidos tras apuñalamientos
AP_25300613648891_49a6803ef1
Dos nuevos sospechosos enfrentan cargos por robo en el Louvre
publicidad

Últimas Noticias

mario_galaxy_movie_09034c8e34
Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T120240_107_fff9d3dd8e
El diablo viste de a la Moda 2 presenta su primer tráiler
corralongrua_779b43ba95
Beneficia Juárez con 'Descuentos a la Orden' a automovilistas
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×