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Absuelven a Shakira de caso sobre fraude fiscal en España

La Agencia Tributaria argumentó que una persona debe pasar más de 183 días para ser considerada como residente, pero la cantante solo pasó 163 en aquel país

  • 18
  • Mayo
    2026

Un tribunal español absolvió este lunes a la cantante Shakira de un caso de fraude fiscal, ordenándole al gobierno devolverle más de 64 millones de dólares en  multas e intereses cobrados de manera indebida.

Esta decisión llega después de que la intérprete de "Loca" sufriera de diversos problemas fiscales en España.

Autoridades españolas solo pudieron demostrar que Shakira vivió en España ese año un total de 163 días, por lo que no era considerada residente fiscal en España.

La Agencia Tributaria española argumentó que una persona debe pasar más de 183 días para ser considerada como residente, pero se le relacionaba con su expareja, el  futbolista Gerard Piqué, con actividades económicas en el país.

Por ello, el Tribunal Superior determinó que la relación no podía equipararse legalmente a un matrimonio, ni se probó que “el principal centro o base” de las actividades o intereses económicos de Shakira en 2011 estuviera ubicado directa o indirectamente en España.

Esta resolución llega después de un calvario de ocho años: Abogado de Shakira

Su abogado, José Luis Prada, manifestó en un comunicado: “Esta resolución llega después de un calvario de ocho años que ha tenido un costo inaceptable, reflejando una falta de rigor en las prácticas administrativas”.

En 2023,  la compositora colombiana alcanzó un acuerdo con los fiscales españoles para evitar un juicio por acusación de que no pagó el impuesto sobre la renta en España por un valor de 15.8 millones de dólares entre 2012 y 2014.

Aceptó los cargos y se vio obligada a pagar alrededor de 8 millones de dólares, además de los impuestos previamente impagados y los intereses.

El intérprete de “Hips Don't Lie” fue mencionado en las filtraciones de los “Paradise Papers” de 2017, que detallaron los arreglos fiscales en paraísos offshore de numerosas personas de alto perfil, incluidas las figuras del pop Madonna y Bono, de U2.

Sin embargo, ella no ha sido la única. Autoridades fiscales de España han intensificado en la última década su ofensiva contra estrellas del fútbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por no pagar la totalidad de los impuestos que les correspondían.

 


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