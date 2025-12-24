Absuelven por delito de secuestro al 'Mochaorejas'

Daniel Arizmendi López, alias "El Mochaorejas", uno de los criminales más notorios en la historia reciente de México, fue absuelto del delito de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro respecto a una causa penal específica. Así lo determinó la jueza Segunda de Distrito en Materia Penal, Raquel Ivette Duarte Cedillo.

Falta de pruebas y sentencia compurgada

La resolución judicial, difundida este miércoles, señala que no se encontraron elementos suficientes para acreditar la responsabilidad plena de Arizmendi en dicho caso. Según el fragmento de la sentencia reproducido por el diario Milenio:

"No existe señalamiento o imputación directa en contra de Daniel Arizmendi López que permita arribar, aún de manera indiciaria, a su plena responsabilidad (...) se absuelve de la acusación ministerial".

No obstante, la juzgadora sí consideró acreditado el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por el cual se le impuso una pena de ocho años de prisión. Sin embargo, esta pena se declaró "compurgada", dado que el imputado ha permanecido en cautiverio durante 27 años.

Permanencia en El Altiplano

A pesar de esta absolución, "El Mochaorejas" no saldrá de prisión. Arizmendi López continúa cumpliendo diversas condenas que, en su conjunto, acumulaban cerca de 400 años de cárcel hacia el año 2006. Sus delitos incluyen delincuencia organizada y múltiples casos de secuestro violento.

La banda liderada por Arizmendi fue responsable de aproximadamente 40 secuestros contra empresarios en estados como Querétaro, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. El grupo criminal se caracterizaba por su extrema crueldad, mutilando las orejas o dedos de sus víctimas para presionar a las familias durante las negociaciones.

Contexto de su carrera criminal

Fue detenido en 1998, año en que confesó 21 secuestros y tres asesinatos, sus cómplices purgan condenas que oscilan entre los 80 y los 160 años de prisión. Actualmente, se encuentra en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad "El Altiplano", en el Estado de México.

Esta resolución representa un ajuste técnico en su historial procesal, pero no modifica su situación de reclusión de por vida debido a la gravedad y cantidad del resto de sus procesos vigentes.

