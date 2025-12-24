Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Ftdu_FTWWIAYV_Mq_5640f89006
Nacional

Absuelven por delito de secuestro al 'Mochaorejas'

A pesar de esta absolución, "El Mochaorejas" no saldrá de prisión, pues continúa cumpliendo diversas condenas que suman casi 400 años de cárcel

  • 24
  • Diciembre
    2025

Daniel Arizmendi López, alias "El Mochaorejas", uno de los criminales más notorios en la historia reciente de México, fue absuelto del delito de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro respecto a una causa penal específica. Así lo determinó la jueza Segunda de Distrito en Materia Penal, Raquel Ivette Duarte Cedillo.

Falta de pruebas y sentencia compurgada

La resolución judicial, difundida este miércoles, señala que no se encontraron elementos suficientes para acreditar la responsabilidad plena de Arizmendi en dicho caso. Según el fragmento de la sentencia reproducido por el diario Milenio:

"No existe señalamiento o imputación directa en contra de Daniel Arizmendi López que permita arribar, aún de manera indiciaria, a su plena responsabilidad (...) se absuelve de la acusación ministerial".

No obstante, la juzgadora sí consideró acreditado el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por el cual se le impuso una pena de ocho años de prisión. Sin embargo, esta pena se declaró "compurgada", dado que el imputado ha permanecido en cautiverio durante 27 años.

Mochaorejas

Permanencia en El Altiplano

A pesar de esta absolución, "El Mochaorejas" no saldrá de prisión. Arizmendi López continúa cumpliendo diversas condenas que, en su conjunto, acumulaban cerca de 400 años de cárcel hacia el año 2006. Sus delitos incluyen delincuencia organizada y múltiples casos de secuestro violento.

La banda liderada por Arizmendi fue responsable de aproximadamente 40 secuestros contra empresarios en estados como Querétaro, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. El grupo criminal se caracterizaba por su extrema crueldad, mutilando las orejas o dedos de sus víctimas para presionar a las familias durante las negociaciones.

Contexto de su carrera criminal

Fue detenido en 1998, año en que confesó 21 secuestros y tres asesinatos, sus cómplices purgan condenas que oscilan entre los 80 y los 160 años de prisión. Actualmente, se encuentra en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad "El Altiplano", en el Estado de México.

Esta resolución representa un ajuste técnico en su historial procesal, pero no modifica su situación de reclusión de por vida debido a la gravedad y cantidad del resto de sus procesos vigentes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ef8a2591f537d27927daeefa5010e3e6418228b5w_9a45d544ec
Migrantes celebran Navidad en fronteras de México
avion_marina_semar_estrella_desploma_galveston_texas_295a2f3dec
Padre de menor que falleció en accidente aéreo viaja hacia EUA
secuestro_mexico_e891183a0c
Caen secuestros 24% durante noviembre en México, según reporte
publicidad

Últimas Noticias

frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
AP_25360070519626_8b950f3b7a
Vikings elimina a Lions al derrotarlos por 23-10; Packers avanza
ef8a2591f537d27927daeefa5010e3e6418228b5w_9a45d544ec
Migrantes celebran Navidad en fronteras de México
publicidad

Más Vistas

cierre_julio_cepeda_gonzalitos1_fe325e5ebd
Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia
seguimiento_santa_claus_74cf89b48a
Santa Claus ya recorre el mundo y así puedes seguirlo en vivo
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_14715faae9
Presume Tesla en 'piloto automático' para evadir antialcohólicas
publicidad
×