Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_01_14_a_la_s_11_12_24_p_m_f50d7385c3
Escena

Absuelven a Chiara Ferragni del caso Pandorogate

La influencer italiana fue exonerada de fraude agravado por presuntas campañas benéficas engañosas; el escándalo afectó su imagen, negocios y vida personal

  • 15
  • Enero
    2026

La influencer italiana Chiara Ferragni, quien alguna vez fue la estrella indiscutible de las redes sociales, fue absuelta de los cargos de fraude agravado, en un juicio conocido como Pandorogate, centrado en supuestos acuerdos benéficos engañosos.

Los fiscales de Milán acusaron a Ferragni, quien enfrentaba una posible pena de cárcel en el juicio, de engañar a los consumidores en el 2022 y en el 2023 al promover la venta de un pastel pandoro de edición limitada, producido por la empresa de confitería italiana Balocco.

Se suponía que los precios inflados apoyarían directamente el tratamiento médico de niños.

Un caso similar involucró huevos de Pascua con la marca Ferragni en apoyo de “I Bambini delle Fate”, una asociación que ayuda a niños con autismo.

Ferragni, enfrentando el peso del escrutinio público y legal, emitió una disculpa inmediatamente después de que surgieran las controversias, comprometiéndose a donar un millón de euros al hospital infantil Regina Margherita en Turín, que estaba involucrado en la iniciativa del pandoro También pagó a la asociación “Bambini delle Fate” €1.2 millones de euros ($1,3 millones de dólares).

“Todos estamos conmovidos”, afirmó la influencer de 38 años al salir del tribunal tras la absolución. “Agradezco a todos, a mis abogados y a mis seguidores”.

El escándalo afectó la popularidad de Ferragni en las redes sociales, erosionando su base de seguidores y dañando su vasto imperio empresarial, que abarcaba belleza, licencias y moda.

La vida personal de Ferragni también sufrió, ya que su matrimonio con el popular rapero Fedez colapsó bajo el escrutinio público.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_fa20ce25b4
Emiten orden de arresto contra el boxeador Gervonta Davis
Suspenden_trabajador_Ford_Trump_253e78d95a
Ford suspende a empleado tras abuchear a Trump durante visita
G_ms_PB_Yb_QAU_Ww_FU_9abf219b05
Euphoria lanza tráiler de su temporada 3 y confirma estreno
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_15_at_12_11_27_AM_91db5f08fe
Cambian directiva en Peña Taurina El Toreo de Monterrey
IMG_4637_5586e7c2a4
Continúa operando Casa del Migrante con presupuesto hasta junio
menor_choque_matamoros_6d9e8f8e5d
Muere menor de seis años tras accidente vial en Matamoros
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×