Actor Cristo Fernández debuta como futbolista profesional

Antes de incorporarse al club texano, el actor entrenó con Chicago Fire II como parte de su regreso a las canchas y posteriormente firmó su primer contrato

Cristo Fernández, actor mexicano reconocido internacionalmente por interpretar a Dani Rojas en la serie Ted Lasso, cumplió uno de los sueños que había dejado pendiente desde su juventud al debutar oficialmente como futbolista profesional con El Paso Locomotive FC.

El jalisciense ingresó al terreno de juego durante el partido de la USL Cup frente a New Mexico United, marcando una transición poco común entre la actuación y el deporte profesional después de que una lesión de rodilla frenara su primera etapa como jugador.

Cristo Fernández debuta a los 35 años como profesional

El mexicano entró de cambio al minuto 79, cuando el marcador todavía permanecía sin goles, y utilizó el dorsal número 91. Durante sus primeros minutos recibió una tarjeta amarilla, mientras su equipo terminó cayendo por 2-0.

Aunque el resultado no acompañó al conjunto de El Paso, el encuentro representó un momento especial para Fernández, quien logró competir oficialmente a los 35 años después de varios meses de preparación y de convencer al cuerpo técnico durante un periodo de prueba.

A VIDA IMITA A ARTE! #CristoFernandez, o Dani Rojas da série #TedLasso, estreou no futebol profissional pelo #ElPasoLocomotive, da USL dos EUA, que foi derrotado por 2 a 0 pelo New México United na USL Cup. pic.twitter.com/g7kKh6ft8t — Nerdão Geek ® (@NerdaoGeek) July 13, 2026

Antes de incorporarse al club texano, el actor entrenó con Chicago Fire II como parte de su regreso a las canchas y posteriormente firmó su primer contrato profesional.

Fernández formó parte de las fuerzas básicas de Estudiantes Tecos durante su adolescencia y aspiraba a desarrollar una carrera dentro del futbol mexicano. Sin embargo, una lesión en la rodilla interrumpió ese camino y lo llevó a replantear su futuro.

Después de alejarse de las canchas, estudió Comunicación en la Universidad de Guadalajara y más tarde se trasladó al Reino Unido para continuar su formación como actor.

El futbol permaneció presente en su vida y terminó convirtiéndose en una pieza central del personaje que años después le abriría las puertas de la industria internacional.

Dani Rojas impulsó su carrera en la actuación

Su reconocimiento mundial llegó con Ted Lasso, donde interpretó a Dani Rojas, un delantero mexicano caracterizado por su entusiasmo, optimismo y la frase “Football is life”.

El personaje se convirtió en uno de los favoritos de la serie y permitió que Fernández formara parte de un elenco reconocido en distintas ceremonias de premios internacionales.

La historia personal del actor y su experiencia como futbolista influyeron en la construcción del papel, por lo que su debut profesional terminó acercando todavía más su vida a la del personaje que lo hizo famoso.

Tras el éxito de la serie, Cristo Fernández participó en proyectos de alcance internacional como Spider-Man: No Way Home, Transformers: Rise of the Beasts y producciones relacionadas con la franquicia de Venom.

También ha trabajado en televisión, doblaje y cine independiente, además de impulsar proyectos propios mediante su casa productora, enfocada en el desarrollo de historias mexicanas.

Su dominio de varios idiomas le ha permitido participar en producciones realizadas fuera de México y ampliar su presencia dentro de la industria audiovisual.

Buscará ganarse su lugar dentro de El Paso Locomotive

El actor ha reconocido que su popularidad pudo ayudarlo a recibir una oportunidad, pero también ha insistido en que su continuidad dependerá del rendimiento que muestre dentro del campo.

Su debut no fue planteado únicamente como una participación promocional, sino como el inicio de una etapa en la que buscará competir por más minutos y demostrar que puede mantenerse dentro de un plantel profesional.

Con este estreno, Cristo Fernández logró unir las dos grandes facetas de su trayectoria: la actuación que lo llevó a Hollywood y el futbol que marcó su infancia y que, después de varios años, volvió a convertirse en parte de su vida profesional.