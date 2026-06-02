Dan 32 años de cárcel a actor de 'HIMYM' por apuñalar a su novia

El actor estadounidense Nick Pasqual fue sentenciado a 32 años de prisión por intento de homicidio, luego de que atacara con un arma blanca a su exnovia en Los Ángeles durante 2024 y posteriormente intentara huir hacia México.

Pasqual, conocido por su participación en la serie "How I Met Your Mother", fue declarado culpable el mes pasado de varios delitos, entre ellos intento de asesinato, robo y violencia doméstica contra la maquilladora Allie Shehorn, con quien mantuvo una relación sentimental.

#BREAKING: Actor Nick Pasqual was sentenced to 32 years to life in prison for the 2024 stabbing of his estranged girlfriend at her Sunland home. Pasqual, who has appeared in various TV shows including "How I Met Your Mother," was found guilty last month of attempted murder.… pic.twitter.com/qsADg2FTO4 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 2, 2026

Ataque dejó a la víctima en estado crítico

Durante el juicio, Shehorn relató los detalles de la agresión que la mantuvo hospitalizada en estado crítico durante varios días y de la cual aún conserva secuelas físicas.

De acuerdo con reportes difundidos por ABC News, la maquilladora presentó ante el tribunal cicatrices visibles en el brazo y el cuello, producto de las heridas sufridas durante el ataque.

La Fiscalía de Los Ángeles señaló que el 23 de mayo de 2024, Pasqual irrumpió en la vivienda de su expareja y la apuñaló en múltiples ocasiones.

Existía una orden de restricción previa

Las investigaciones revelaron que, antes de la agresión, Shehorn ya había solicitado una orden de restricción contra el actor debido a comportamientos violentos que había mostrado durante la relación.

Tras cometer el ataque, Pasqual abandonó la escena y emprendió la huida con dirección a la frontera entre Estados Unidos y México.

Fue capturado cuando intentaba escapar

Las autoridades lograron detener al actor en un punto de control fronterizo ubicado en Sierra Blanca, Texas, cuando intentaba salir del país.

Posteriormente fue trasladado a California para enfrentar el proceso judicial que concluyó con su condena.

Actor expresó arrepentimiento

Durante la audiencia de sentencia, Pasqual reconoció la gravedad de sus actos y aseguró que cargará con las consecuencias del ataque durante el resto de su vida.

Asimismo, manifestó sentirse agradecido de que Shehorn haya sobrevivido a la agresión y expresó arrepentimiento por los hechos que derivaron en su condena a más de tres décadas de prisión.

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