Acusa director de Miss Tailandia de mentir a Fátima Bosch

El director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, acusó a la representante mexicana, Fátima Bosch, de “mentir” sobre los hechos que llevaron a su sanción por parte de la organización global.

En mensajes publicados en redes sociales, Nawat puso en duda la versión de la mexicana y afirmó que sus palabras fueron malinterpretadas:

“La libertad de expresión es importante, pero si la voz son mentiras, no se llamaría libertad”, escribió, sugiriendo que Bosch habría tergiversado lo ocurrido.

El empresario también compartió mensajes de apoyo de seguidores que lo defienden, insistiendo en que nunca usó insultos contra Bosch y que se trató de una confusión lingüística.

“No dije ‘tonta’, dije ‘damn it’”: su versión

Visiblemente afectado, el directivo tailandés aseguró que jamás llamó “dumb head” (tonta) a la concursante mexicana, sino que expresó la frase “damn it” (maldición) en un momento de tensión.

Asimismo, negó haber intentado intimidarla cuando pidió la intervención del personal de seguridad, alegando que solo buscaba “mantener el orden” durante la reunión.

“No insulté a nadie. Los medios latinos malinterpretaron mis palabras”, afirmó ante la prensa tailandesa, entre lágrimas.

El origen del conflicto

El enfrentamiento comenzó durante una reunión con las delegadas del certamen, cuando Nawat cuestionó la participación de Bosch en actividades promocionales.

Según videos y testigos, la discusión escaló hasta que el directivo pidió a la seguridad que interviniera y, supuestamente, insultó a la mexicana frente a las demás participantes.

El incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando indignación en México y América Latina.

La organización internacional de Miss Universo suspendió temporalmente a Nawat, envió un equipo a Tailandia y reiteró su compromiso con la seguridad y dignidad de todas las concursantes.

Ante la presión global, el empresario ofreció disculpas públicas, aunque reconoció que lo hizo “bajo exigencia” del comité internacional, desde entonces ha afirmado sentirse “aislado y deprimido” por el rechazo que ha recibido.

“Unos cuantos videos de latinos me rechazaron mayoritariamente. Me han hecho sentir muy deprimido”, declaró, pidiendo empatía para su país.

