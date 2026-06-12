Trump acusa a Irán de engañar en negociaciones de paz

Las diferencias entre Estados Unidos e Irán volvieron a quedar expuestas este viernes luego de que el presidente Donald Trump acusara a Teherán de distorsionar los avances alcanzados en las conversaciones para un eventual acuerdo de paz.

A través de Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que la versión difundida por las autoridades iraníes sobre el contenido de las negociaciones no corresponde a lo acordado entre ambas partes.

“Los términos que Irán filtró a los medios de ‘noticias falsas’ no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito”, escribió Trump.

El republicano fue más allá y cuestionó la disposición iraní para negociar.

“Son gente muy deshonesta con la que tratar. Con ellos, no existe tal cosa como negociar de buena fe. ¡Increíble!”, añadió.

Cabe señalar que la confrontación verbal ocurre apenas un día después de que Trump anunciara la cancelación de nuevos ataques contra Irán al asegurar que Washington y Teherán habían alcanzado un “gran acuerdo” que podría formalizarse este fin de semana en Europa.

Según Trump, el liderazgo iraní habría aceptado frenar el desarrollo de su programa nuclear como parte de los entendimientos alcanzados.

Sin embargo, la versión difundida este viernes por la agencia oficial iraní IRNA mostró un panorama distinto.

De acuerdo con el medio estatal, lo acordado hasta ahora sería únicamente un memorando de entendimiento que aún no representa un acuerdo definitivo entre ambos países.

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Irán mantiene sus líneas rojas

Por su parte, la postura iraní sostiene que los asuntos más sensibles continúan sin resolverse.

Según IRNA, el entendimiento preliminar no contempla compromisos sobre el programa nuclear iraní ni el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Esos temas, aseguró Teherán, serían discutidos en una nueva ronda de negociaciones que comenzaría dentro de los próximos 60 días.

Además, el gobierno iraní plantea incluir en las conversaciones futuras una compensación por los daños ocasionados durante el conflicto reciente.

La agencia oficial también afirmó que Irán participa en el proceso con “total desconfianza hacia la otra parte” y que se encuentra preparado para responder ante cualquier incumplimiento de Washington.

Trump cuestiona ataque en el estrecho de Ormuz

En su mensaje, Trump también denunció un presunto ataque iraní con drones contra embarcaciones indias que transitaban por el estrecho de Ormuz.

“Su ataque con drones de anoche contra barcos indios que salían del estrecho de Ormuz, ataque que fue totalmente repelido, es totalmente inaceptable. Más les vale cambiar de actitud, y rápido”, advirtió.

Cabe destacar que el estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de tensión desde el inicio de la crisis, debido a que por esa ruta marítima transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

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