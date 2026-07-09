Acusan a alcaldesa de Tenancingo de simular secuestro

La Fiscalía del Estado de México la acusa de simular su secuestro; pobladores y comerciantes exigieron su destitución durante la audiencia inicial

La presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, compareció este jueves ante un juez para la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) le imputó el delito de secuestro simulado, al acusarla de haber fingido su privación de la libertad.

De acuerdo con las investigaciones, la presunta simulación del secuestro habría estado relacionada con un intento por justificar un supuesto desfalco de 40 millones de pesos, versión que forma parte de la indagatoria que mantiene abierta la autoridad ministerial.

Mientras se desarrollaba la audiencia, comerciantes, habitantes y migrantes originarios de Tenancingo se manifestaron frente a los juzgados para exigir la destitución de la alcaldesa. Los inconformes denunciaron presuntos abusos durante su administración, como incrementos en el cobro de impuestos, agua y otros servicios municipales, además de restricciones para ejercer actividades comerciales.

Los manifestantes afirmaron que la gestión de Nápoles Pacheco ha afectado a diversos sectores de la población y pidieron que el proceso judicial concluya con su vinculación a proceso y su separación del cargo. Asimismo, señalaron que esperan que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades conforme avance la investigación.