Escena

Adele debutará en cine con 'Cry to Heaven' de Tom Ford

La superestrella británica Adele se prepara para dar un nuevo giro a su carrera artística con su debut actoral en la película Cry to Heaven

  • 12
  • Noviembre
    2025

La superestrella británica Adele se prepara para dar un nuevo giro a su carrera artística con su debut actoral en la película Cry to Heaven (Un grito al cielo), dirigida por el diseñador y cineasta Tom Ford, reconocido por sus filmes A Single Man y Nocturnal Animals.

La cinta será una adaptación de la novela homónima de Anne Rice, publicada en 1982, y explorará los dilemas sociales y emocionales de Tonio Treschi, un joven de la aristocracia veneciana que enfrenta las rígidas normas de su entorno y el complejo mundo de la ópera barroca.

El proyecto promete combinar drama histórico, lujo visual y profundidad musical, ambientado en la Italia del siglo XVIII.

Un elenco de primer nivel

Adele compartirá pantalla con un elenco estelar integrado por Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Mark Strong, Thandiwe Newton, Hunter Schafer, Paul Bettany, Owen Cooper y George MacKay.

La producción, a cargo del propio Tom Ford, quien también firma el guion, iniciará su rodaje en enero de 2026, con locaciones en Londres y Roma.

Un nuevo capítulo para Adele

Aunque la intérprete de “Hello” nunca había confirmado planes concretos para incursionar en la actuación, en entrevistas pasadas reconoció que había un solo proyecto que realmente la motivaría a hacerlo.

Tras colaborar con Xavier Dolan en el icónico video musical de Hello, expresó su interés por explorar el cine, aunque descartó participar en biopics musicales.

Cry to Heaven marca así un cambio significativo en la carrera de Adele, quien combinará su talento vocal con un papel dramático dentro de una producción que promete una experiencia visual y sonora de alto nivel.


