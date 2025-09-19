Apuntan rumores a Adele para show de medio tiempo del Super Bowl

Fuentes cercanas a la NFL y al medio Page Six aseguran que Adele está en conversaciones para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI en 2026.

La noticia aún no se confirma oficialmente, pero ya ha causado gran revuelo entre los fanáticos de la cantante británica y del evento deportivo más visto en Estados Unidos.

Este rumor cobra fuerza por un antecedente: en 2016, durante un concierto en Los Ángeles, Adele reveló que había rechazado una invitación para el Super Bowl de 2017, argumentando que el show “no es sobre música” y que ella “no baila ni hace coreografías”.

Finalmente, Lady Gaga ocupó ese lugar con una de las actuaciones más memorables del evento.

De aceptar ahora, el espectáculo de Adele se distinguiría de las recientes puestas en escena cargadas de coreografías y despliegues visuales.

En su lugar, se esperaría una presentación centrada en la potencia de su voz y en la emotividad de sus baladas, lo que marcaría un momento único en la historia del medio tiempo.

Otros nombres en la baraja

Aunque Adele es la principal favorita en los rumores, también se mencionan a artistas como Taylor Swift y Miley Cyrus como posibles contendientes para el show.

La NFL y Roc Nation suelen evaluar varios candidatos antes de tomar la decisión final, lo que mantiene la expectativa entre los fanáticos.

El Super Bowl LXI se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Su espectáculo de medio tiempo, patrocinado por Apple Music, es uno de los eventos más caros y mediáticos del planeta: supera los 100 millones de espectadores solo en Estados Unidos.

Aunque los artistas no reciben pago directo, la producción y logística, financiadas por el patrocinador, aseguran un espectáculo de primer nivel.

