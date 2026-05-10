La tercera parte de 'El diario de la princesa' ya está en camino

La directora Adele Lim adelantó que la esperada tercera entrega de la saga El diario de la princesa incluirá “muchos regresos divertidos” del elenco original, generando gran expectativa entre los fans.

En declaraciones, la cineasta señaló que el proyecto “va por buen camino” y que el equipo creativo está enfocado en construir una historia sólida para una franquicia ampliamente querida.

Una historia enfocada en una “reina” más que en una princesa

Lim explicó que el objetivo de esta nueva entrega es mostrar una evolución del personaje principal, Mia Thermopolis, interpretada por Anne Hathaway, quien ahora asumiría su papel como Reina de Genovia.

“Solo queremos hacer bien la historia porque es una franquicia muy querida por muchísimas personas”, afirmó la directora, quien también destacó cómo la maternidad y la madurez han influido en su visión creativa.

La cineasta añadió que esta nueva etapa narrativa busca alejarse del típico “cuento de princesa” para centrarse en una mujer en plenitud, explorando su liderazgo y crecimiento personal.

Regresos esperados y rodaje en Europa

Aunque el calendario de producción aún no está cerrado, Lim confirmó que la intención es traer de vuelta a varios personajes del elenco original, además de mantener el universo de Genovia como eje central de la historia.

“Si te gustaron las dos primeras películas, puedes esperar muchas sorpresas”, adelantó la directora, quien también mencionó que el rodaje se llevará a cabo en Europa para dar mayor realismo al reino ficticio.

Además de esta secuela, Adele Lim continúa involucrada en otros proyectos, incluyendo su participación como productora ejecutiva en una serie derivada de Crazy Rich Asians, actualmente en desarrollo para HBO.

La cineasta destacó que el formato televisivo permitirá explorar más a fondo a los personajes creados por el autor Kevin Kwan, ampliando el universo que comenzó con el éxito cinematográfico de 2018.

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