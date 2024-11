No sé cuándo volveré a actuar: Adele tras conciertos en Las Vegas

Adele se despidió de su residencia en Las Vegas con un emotivo discurso el sábado por la noche, durante su último espectáculo de la serie Weekends With Adele en el Colosseum del Caesars Palace.

La cantante expresó estar triste por el fin de la residencia, pero a la vez feliz por la experiencia, destacando lo "difícil" que fue iniciar el proyecto, que originalmente debía comenzar en enero de 2022 pero se pospuso hasta noviembre del mismo año.

Refiriéndose al periodo de incertidumbre previo, Adele mencionó que fue "el peor año de mi vida", y reveló que le dijeron que reprogramar la residencia sería un “suicidio profesional”.

Sin embargo, logró superar las adversidades, celebrando con orgullo su espectáculo número 100. En su emotiva reflexión, compartió con el público un importante consejo: “Si algo no te parece bien, no lo hagas”.

Agradecida con Las Vegas y sus seguidores por brindarle una segunda oportunidad, Adele también dedicó palabras de amor y gratitud a su hijo, Angelo, a quien agradeció por darle la motivación para elegir realizar una residencia que le permitiera tener una vida familiar más estable. Además, en un momento lleno de emoción, agradeció a su pareja, Rich Paul, por su apoyo incondicional.

Aunque visiblemente emocionada, Adele compartió con el público que no sabe cuándo volverá a subir a un escenario. "Lo extrañaré muchísimo, los extrañaré muchísimo. No sé cuándo volveré a actuar", expresó. Bromeó diciendo que no tiene planes por ahora, pero aseguró: “Por supuesto que volveré, lo único en lo que soy buena es en cantar… simplemente no sé cuándo quiero volver a subir al escenario”.

Antes de concluir, Adele agradeció a todos los asistentes que la acompañaron en Las Vegas, destacando que este periodo fue justo lo que necesitaba para esta etapa de su vida. “Los amo, los adoro. Gracias”, concluyó.

