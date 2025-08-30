Cerrar X
After The Hunt” divide opiniones tras su estreno: Julia Roberts

La película de Luca Guadagnino, After The Hunt, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia y rápidamente se convirtió en tema de conversación

  30
  Agosto
    2025

La nueva película de Luca Guadagnino, After The Hunt, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia y rápidamente se convirtió en tema de conversación.

El filme aborda la historia de Maggie (Ayo Edebiri), una estudiante de Yale que acusa a un profesor de violación, aunque ninguna de las versiones de los hechos, ni la suya ni la del docente Hank (Andrew Garfield), resulta completamente confiable.

Julia Roberts interpreta a Alma, una profesora atrapada en medio del conflicto, cuya lealtad oscila entre la alumna y su colega.

La actriz reconoció que la cinta está diseñada para provocar debate: “Estamos desafiando a la gente a conversar y a sentirse entusiasmados o enfurecidos por ello, tú decides”, afirmó.

El guion, escrito por la debutante Nora Garrett, rehúye de posturas claras y apuesta por la ambigüedad moral, un aspecto que ha generado tanto elogios como críticas.

Mientras medios como The Telegraph y The Times calificaron la actuación de Roberts como una de las mejores de su carrera, otros como Screen Daily y The Hollywood Reporter consideraron que la película se queda corta en su intento de aportar algo nuevo a un debate complejo.

Guadagnino, conocido por Call Me by Your Name y Challengers, defendió la propuesta: “Incluso las mentiras de la gente dicen la verdad.

Creo que siempre es interesante ver lo que llevamos sin saber que lo llevamos dentro”.

Garfield, por su parte, destacó el retrato de personajes con motivaciones invisibles incluso para ellos mismos: “Todos somos narradores poco confiables.

Eso es lo que lo hace tan humano”.

Aunque After The Hunt llegará a finales de año a través de Amazon, su paso por Venecia ya anticipa que será una de las películas más comentadas, y probablemente más polémicas, de la temporada de premios.

 


