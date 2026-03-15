Oscars 2026: “Sinners” y “One Battle After Another” los favoritos

La industria del cine se prepara para una nueva edición de los Premios Oscar, una ceremonia que promete una de las competencias más abiertas de los últimos años, especialmente en la categoría de Mejor Película.

Entre las producciones que encabezan la carrera destacan “One Battle After Another”, dirigida por Paul Thomas Anderson, y “Sinners”, del cineasta Ryan Coogler. Ambas cintas llegan como las principales protagonistas de la gala y colocan a sus directores en posición de obtener su primera estatuilla de la Academia.

“Sinners” lidera las nominaciones de la edición

La película “Sinners” se posiciona como la producción con mayor presencia en las nominaciones al sumar 16 candidaturas, lo que la convierte en uno de los proyectos más destacados de la temporada cinematográfica.

Por su parte, “One Battle After Another” ha sido considerada por varios analistas como una de las favoritas rumbo a la ceremonia, lo que anticipa una disputa directa entre ambas producciones en las categorías principales.

Las dos películas comparten además un rasgo poco común en la industria actual: fueron estrenadas en salas de cine y filmadas en formato tradicional, lo que refuerza el peso que aún tienen las producciones concebidas para la pantalla grande frente al crecimiento del streaming.

Categorías de actuación con competencia cerrada

Las categorías de actuación también llegan con varios nombres en la pelea por las estatuillas. En Mejor Actor, la contienda se perfila como una de las más reñidas de la noche entre Michael B. Jordan y Timothée Chalamet, quienes buscan obtener su primer Premio de la Academia.

En la categoría de Mejor Actriz, la intérprete irlandesa Jessie Buckley, por su participación en la película “Hamnet”, figura como una de las principales candidatas al galardón.

Las categorías de reparto también presentan un escenario competitivo con nombres como Amy Madigan, Teyana Taylor y Wunmi Mosaku, mientras que en Mejor Actor de Reparto aparecen como contendientes figuras como Sean Penn, Stellan Skarsgård y Delroy Lindo.

Una ceremonia con novedades

La gala contará nuevamente con la conducción del comediante Conan O’Brien, quien regresa como anfitrión con la intención de ofrecer un espectáculo dinámico para la audiencia.

Entre las principales novedades de esta edición se encuentra la incorporación de una nueva categoría dedicada al mejor casting, así como un cambio en el proceso de votación de la Academia, que ahora exige a sus miembros confirmar que han visto todas las películas nominadas antes de emitir su voto.

La ceremonia también incluirá el tradicional segmento “In Memoriam”, dedicado a recordar a las figuras de la industria cinematográfica que fallecieron recientemente.

El cine en salas mantiene presencia en los premios

A pesar del crecimiento de las plataformas digitales, las principales candidatas de este año refuerzan la tendencia de producciones creadas para su exhibición en salas de cine.

Desde que la película “CODA” ganó el Oscar a Mejor Película en 2022 como producción de streaming, ninguna otra cinta estrenada directamente en plataformas ha repetido ese logro, por lo que nuevamente se espera que el máximo premio recaiga en una producción con recorrido en taquilla.

Con varias categorías abiertas y múltiples favoritos, la edición de este año de los Premios Oscar se perfila como una de las más competitivas de los últimos tiempos dentro de la industria cinematográfica.

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