Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_1_7fe48c39d0
Escena

Oscars 2026: “Sinners” y “One Battle After Another” los favoritos

Las dos películas comparten además un rasgo poco común en la industria actual: fueron estrenadas en salas de cine y filmadas en formato tradicional

  • 15
  • Marzo
    2026

La industria del cine se prepara para una nueva edición de los Premios Oscar, una ceremonia que promete una de las competencias más abiertas de los últimos años, especialmente en la categoría de Mejor Película.

Entre las producciones que encabezan la carrera destacan “One Battle After Another”, dirigida por Paul Thomas Anderson, y “Sinners”, del cineasta Ryan Coogler. Ambas cintas llegan como las principales protagonistas de la gala y colocan a sus directores en posición de obtener su primera estatuilla de la Academia.

“Sinners” lidera las nominaciones de la edición

La película “Sinners” se posiciona como la producción con mayor presencia en las nominaciones al sumar 16 candidaturas, lo que la convierte en uno de los proyectos más destacados de la temporada cinematográfica.

Por su parte, “One Battle After Another” ha sido considerada por varios analistas como una de las favoritas rumbo a la ceremonia, lo que anticipa una disputa directa entre ambas producciones en las categorías principales.

Las dos películas comparten además un rasgo poco común en la industria actual: fueron estrenadas en salas de cine y filmadas en formato tradicional, lo que refuerza el peso que aún tienen las producciones concebidas para la pantalla grande frente al crecimiento del streaming.

Categorías de actuación con competencia cerrada

Las categorías de actuación también llegan con varios nombres en la pelea por las estatuillas. En Mejor Actor, la contienda se perfila como una de las más reñidas de la noche entre Michael B. Jordan y Timothée Chalamet, quienes buscan obtener su primer Premio de la Academia.

En la categoría de Mejor Actriz, la intérprete irlandesa Jessie Buckley, por su participación en la película “Hamnet”, figura como una de las principales candidatas al galardón.

Las categorías de reparto también presentan un escenario competitivo con nombres como Amy Madigan, Teyana Taylor y Wunmi Mosaku, mientras que en Mejor Actor de Reparto aparecen como contendientes figuras como Sean Penn, Stellan Skarsgård y Delroy Lindo.

Una ceremonia con novedades

La gala contará nuevamente con la conducción del comediante Conan O’Brien, quien regresa como anfitrión con la intención de ofrecer un espectáculo dinámico para la audiencia.

Entre las principales novedades de esta edición se encuentra la incorporación de una nueva categoría dedicada al mejor casting, así como un cambio en el proceso de votación de la Academia, que ahora exige a sus miembros confirmar que han visto todas las películas nominadas antes de emitir su voto.

La ceremonia también incluirá el tradicional segmento “In Memoriam”, dedicado a recordar a las figuras de la industria cinematográfica que fallecieron recientemente.

El cine en salas mantiene presencia en los premios

A pesar del crecimiento de las plataformas digitales, las principales candidatas de este año refuerzan la tendencia de producciones creadas para su exhibición en salas de cine.

Desde que la película “CODA” ganó el Oscar a Mejor Película en 2022 como producción de streaming, ninguna otra cinta estrenada directamente en plataformas ha repetido ese logro, por lo que nuevamente se espera que el máximo premio recaiga en una producción con recorrido en taquilla.

Con varias categorías abiertas y múltiples favoritos, la edición de este año de los Premios Oscar se perfila como una de las más competitivas de los últimos tiempos dentro de la industria cinematográfica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

zelenski_recibe_a_sean_penn_tras_ganar_oscar_4829944740
Zelensky recibe al actor Sean Penn, ganador del Oscar 2026
EH_DOS_FOTOS_36_015d67ac58
Michael B. Jordan celebra su Óscar con visita a comida rápida
Untitled_1200_800_px_8_1024x683_8f8ef33564
Cine en México: 38.5 millones disfrutan de películas cada año
publicidad

Últimas Noticias

garcia_harfuch_acude_washington_adc9a693af
García Harfuch se reúne con DEA para cooperación bilateral
semanart_8172aed7f0
México concluye la contención de un derrame de hidrocarburo
sheinbaum_cumple_su_promesa_samuel_garcia_f68c03f598
Sheinbaum cumple promesa de 1,500 mdp para NL: Samuel García
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
EH_UNA_FOTO_36_07990b4633
México revisará levantar veto a carne de cerdo a España
Whats_App_Image_2026_03_14_at_14_53_28_2_1ce1bbba9d
Trofeo del Mundial 2026 llega al Estadio Monterrey
publicidad
×