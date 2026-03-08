Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
paul_thomas_one_battle_after_another_f7ce1944ea
Escena

Apunta Paul Thomas Anderson al Oscar 2026 a Mejor Director

El cineasta lidera los pronósticos tras dominar la temporada de premios. Su película 'One Battle After Another' compite con 13 nominaciones.

  • 08
  • Marzo
    2026

Paul Thomas Anderson encabeza las predicciones para ganar el Óscar a mejor director en la próxima ceremonia de la Academia, impulsado por el éxito de su película 'One Battle After Another'. El cineasta llega como favorito tras dominar gran parte de la temporada de premios en esta categoría.

La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, se ha consolidado como una de las producciones más reconocidas del año y también compite en varias categorías importantes de los premios.

Anderson llega como favorito tras dominar la temporada

El director nacido en Los Ángeles ha acumulado importantes reconocimientos por su trabajo en la cinta. Durante la temporada de premios obtuvo el BAFTA, el Globo de Oro y el premio del Directors Guild of America (DGA), galardones que suelen marcar tendencia rumbo a los Óscar.

paul thomas una batalla tras otra.jpg

En la 98ª edición de los Premios de la Academia, Anderson competirá contra Ryan Coogler, Chloé Zhao, Josh Safdie y Joachim Trier. La ceremonia está programada para realizarse el 15 de marzo.

A pesar de su trayectoria, Anderson todavía no ha ganado un Óscar como director, aunque ha sido nominado en tres ocasiones en esa categoría y en total ha recibido once nominaciones a lo largo de su carrera.

'One Battle After Another' acumula 13 nominaciones

escena-una-batalla-tras-otra.jpg

La película dirigida por Anderson es una de las más nominadas del año con 13 candidaturas. La historia sigue a Bob Ferguson, interpretado por Leonardo DiCaprio, un revolucionario que debe rescatar a su hija tras enfrentar a un supremacista blanco interpretado por Sean Penn.

El filme es la segunda producción con más nominaciones en los Óscar 2026, solo detrás de 'Sinners' ('Pecadores'), que lidera con 16 candidaturas.

Ryan Coogler aparece como su principal rival

Uno de los principales competidores de Anderson es el director Ryan Coogler, quien también ha recibido reconocimiento por su película 'Sinners'. La historia se centra en dos hermanos gemelos que intentan abrir un club nocturno para la comunidad afroamericana, pero sus planes cambian cuando un grupo de vampiros irrumpe en el lugar.

ryan coogler oscar 2026.jpg

Si Coogler gana el premio, podría marcar un hecho histórico al convertirse en el primer director negro en obtener el Óscar a mejor director en la historia de la Academia.

Tanto Anderson como Coogler también están nominados en categorías de guion, aunque en apartados distintos: el primero por mejor guión adaptado y el segundo por mejor guión original.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

sentimental_value_f4abffd052
'Sentimental Value' lidera carrera al Óscar internacional
jennifer_runyon_fallece_2f60305c92
Fallece Jennifer Runyon, actriz de 'Ghostbusters'
paris_hilton_desastres_9410d946cb
Crea Paris Hilton fondo para apoyar a empresarias tras desastres
publicidad

Últimas Noticias

sentimental_value_f4abffd052
'Sentimental Value' lidera carrera al Óscar internacional
Whats_App_Image_2026_03_09_at_7_45_38_PM_3ca82317d7
Abre MTY la ventanilla de atención a mujeres 'María Elena Chapa'
donald_trump_cuba_ecca43ea16
Trump golpeará '20 veces más fuerte' a Irán si bloquea petróleo
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
Waldo_Fernandez_6a5b3a09ec
Otorgará Waldo Fernández el perdón a Karina 'N'
publicidad
×