'One Battle After Another' domina los Óscar con seis premios

La cinta de Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio pasó de ser la tercera favorita de la noche a la más galardonada de la noche con seis premios.

Además, one battle after another le dio a Anderson una noche inolvidable, pues con la cinta en la que se muestra a un Estados Unidos contemporáneo, el director consiguió sus primeras tres estatuillas (guion adaptado, dirección y película) después de haber sido candidato 11 veces en galas pasadas.

"Ustedes lo hacen a uno trabajar muy duro para conseguir uno de estos", bromeó Anderson al recibir la estatuilla a mejor director.

"Escribí esta película para disculparme con mis hijos por el desastre que dejamos en este mundo que les estamos heredando", comentó más temprano cuando subió a recibir su primer Óscar, como guionista.

"One battle after another" estará inspirada en la novela de Thomas Pynchon, "Vineland".

En esta se sigue la desesperación de un exrevolucionario cuando el pasado regresa para pasarle factura, en un contexto marcado por las tensiones entre supremacistas blancos, activistas e inmigrantes.

Michael B. Jordan gana el Oscar a mejor actor por 'Sinners'

Michael B. Jordan tuvo 20 años para preparar una actuación como la de “Sinners” (“Pecadores”). Su recompensa: ganar el domingo el Oscar como mejor actor.

Jordan obtuvo el trofeo por interpretar a los gemelos idénticos Smoke y Stack en la película de terror sobrenatural impregnada de blues, ambientada en el Mississippi de la década de 1930, que llegó con un récord de 16 nominaciones a la 98ª edición de los Premios de la Academia.

Jordan es el sexto hombre negro en ganar el trofeo a mejor actor. Se suma a Will Smith (“King Richard”, 2020), Forest Whitaker (“The Last King of Scotland”, 2006), Jamie Foxx (“Ray”, 2004), Denzel Washington (“Training Day”, 2001) y Sidney Poitier (“Lillies of the Field”), quien fue el primero en 1963.

Los otros nominados eran Timothée Chalamet por “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), Ethan Hawke por “Blue Moon” (“Luna azul”) y Wagner Moura por “O Agente Secreto” (“El agente secreto”).

Chalamet había sido el favorito temprano al Oscar tras sus victorias en los Globos de Oro y el Critics Choice. Pero el mismo Jordan se sorprendió al ganar el Premio del Sindicato de Actores, lo que le dio impulso en los últimos días de la votación de los Oscar.

“Sinners” reunió de nuevo a Jordan con el guionista-productor-director Ryan Coogler. Su primera colaboración se remonta a 2013.

Jessie Buckley gana el Oscar a mejor actriz por 'Hamnet'

Jessie Buckley obtuvo su primer Oscar el domingo por su interpretación en “Hamnet”, que llevó a casi cualquiera que la viera a acabar con una caja de pañuelos para secarse las lágrimas.

El premio a mejor actriz fue para Buckley, nominada por segunda vez, por su papel de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en el drama dirigido por Chloé Zhao.

Buckley estalló en una carcajada antes de comenzar su discurso y afirmó: “Esto es realmente algo”.

“Hoy es el Día de la Madre en el Reino Unido, así que me gustaría dedicar esto al hermoso caos del corazón de una madre", dijo. "Todos venimos de un linaje de mujeres que siguen creando contra todo pronóstico. Gracias por reconocerme en este papel”.

Buckley, que es irlandesa, había arrasado en la temporada de premios previa a la ceremonia, al ganar en su categoría en los Premios Critics Choice, los Globos de Oro, los BAFTA y los premios del Sindicato de Actores. Es la primera intérprete irlandesa en ganar un Óscar a mejor actriz.

Como favorita en la categoría, Buckley fue nominada junto a las debutantes Rose Byrne por “If I Had Legs I’d Kick You” ("Si pudiera, te patearía") y Renate Reinsve por “Sentimental Value” ("Valor sentimental"). La ganadora de dos Oscar Emma Stone también fue nominada por “Bugonia”, al igual que la nominada por segunda vez Kate Hudson por “Song Sung Blue”.

“Hamnet”, una adaptación de la premiada novela de ficción histórica de Maggie O’Farrell de 2020, dramatiza la misteriosa vida privada del célebre dramaturgo y poeta Shakespeare y de su esposa Anne Hathaway (a quien también llamaban Agnes). La trama se centra en la muerte del hijo de la pareja, Hamnet, de 11 años, y el intenso duelo que siguió.

La película se ganó la reputación de dejar al público entre lágrimas, en gran parte por la fuerza de la interpretación de Buckley. Anteriormente, fue nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en la película de 2021 “The Lost Daughter” ("La hija oscura").

El drama recibió ocho nominaciones al Oscar, incluidas las de dirección, guion adaptado y mejor película.

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