Aldo De Nigris gana reality y se lleva 4 millones de pesos

El regio Aldo De Nigris, creador de contenido de redes sociales, puso en alto el nombre de Monterrey, al obtener el primer lugar del concurso televisivo en el que durnte más de 70 días estuvo participando.

El joven venció en la final a la actriz Dalilah Polanco, al influencer Abel Sáenz, conocido como abelito, y a Mar Contreras, actriz y cantante.

Con su triunfo se comprobó que durante su participación en el realty show de aislamiento televisado siempre fue de los favoritos, junto a Abelito, Mar, Aaron Mercury y Alexis Ayala.

Como premio, Aldo, quien es sobrino del influencer y empresario Poncho De Nigris y el ex futbolista Aldo De Nigris, obtuvo 4 millones de pesos.

