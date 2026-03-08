Sufre Nicola Porcella lesión previo a pelea con Aldo De Nigris

El actor e influencer Nicola Porcella aseguró que no se retirará de la pelea programada contra Aldo de Nigris, luego de que surgieran rumores sobre una posible cancelación debido a una lesión sufrida durante su preparación para el evento Ring Royale.

Las especulaciones comenzaron después de que el propio Porcella compartiera en redes sociales un diagnóstico médico que confirmaba una lesión en la zona de las costillas, situación que generó dudas entre seguidores sobre si podría subir al ring.

Lesión ocurrió durante entrenamiento

De acuerdo con la información difundida por el también conductor, la molestia se originó durante una sesión de sparring, parte de su rutina de preparación física para el combate.

El reporte médico señala una probable rotura parcial del músculo intercostal externo, ubicada en la zona de las costillas, además de inflamación en los tejidos blandos. La lesión tendría dimensiones aproximadas de 1 por 2 milímetros, lo que obligó al participante de televisión a someterse a revisión médica.

Tras difundirse el diagnóstico, en redes sociales comenzaron a circular versiones que apuntaban a que el influencer podría abandonar el enfrentamiento ante el regiomontano Aldo de Nigris.

Nicola Porcella descarta cancelar el combate

Ante los rumores, Nicola Porcella respondió públicamente y aclaró que su intención es mantenerse en la pelea, pese a la lesión sufrida durante los entrenamientos.

El actor explicó que el incidente ocurrió mientras realizaba ejercicios de preparación y reiteró que continuará con su proceso para llegar al combate, el cual forma parte de uno de los enfrentamientos más mediáticos del evento.

En sus declaraciones también subrayó que su objetivo es cumplir con el compromiso pactado y presentarse en el cuadrilátero frente a Aldo de Nigris.

Pelea forma parte del evento Ring Royale

El enfrentamiento entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris está contemplado dentro de la cartelera del evento Ring Royale 2026, espectáculo que combina boxeo con figuras del entretenimiento, influencers y personalidades del espectáculo.

La función está programada para realizarse el 15 de marzo en la Arena Monterrey, recinto donde se espera la participación de diversas celebridades y creadores de contenido en combates de exhibición.

Desde que se anunció el combate, la pelea entre Porcella y De Nigris ha generado gran expectativa en redes sociales, especialmente entre seguidores de programas de televisión y del entretenimiento digital.

Por ahora, pese a la lesión reportada durante su preparación, Nicola Porcella mantiene su intención de subir al ring y enfrentar al exfutbolista Aldo de Nigris en uno de los duelos más comentados de la cartelera.





