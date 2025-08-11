Cerrar X
Revela Aldo De Nigris que fue víctima de fraude en San Pedro

Aldo De Nigris, influencer y creador de contenido, reveló haber sido víctima de un fraude tras invertir su dinero en una casa de bolsa ubicada en San Pedro

  11
  Agosto
    2025

Aldo De Nigris reveló que fue víctima de fraude tras hacer una inversión en una casa de bolsa ubicada en el municipio de San Pedro.

Irónicamente, su miedo a que se le acabara el dinero lo llevó a privarse de muchas cosas, incluso hasta dejar de comer, pero cuando logró ahorrar, decidió invertir su dinero, sin imaginar que se lo robarían.

Fue durante su estadía en un reality de televisión en México que el creador de contenido ofreció detalles de cómo perdió su dinero tras invertirlo en una casa de bolsa.

Relató que tenía una clase de inversiones en la universidad y fue una maestra quien le recomendó la Casa de Bolsa, convenciéndolo de que los dueños eran jóvenes de San Pedro.

El sobrino de Poncho De Nigris detalló que tenía su dinero en Sociedades Financieras Populares (SOFIPO) que le regresaban el 15% de intereses anual, pero al enterarse de que esta casa de bolsa le retribuía el 17%, decidió invertir.

Por al menos un año, Aldo De Nigris tuvo su dinero invertido sin ningún problema hasta que recibió una llamada que lo alertó del fraude.

"Mucha gente conocida le había metido y luego ya sale una noticia o me marcan, no, pues qué valió m... se desaparecieron los vatos".

Se desconoce si el creador de contenido regio recuperó su dinero; sin embargo, sí alcanzó a comentar que se apoyó con abogados.

¿Fue víctima de Grupo Peak?

Algunos usuarios que reaccionaron a las declaraciones de Aldo De Nigris aseguran que fue víctima de fraude por el Grupo Peak.

El 19 de abril del año pasado, El Horizonte dio a conocer el fraude en que habrían incurrido Víctor Hugo Sepúlveda y Arturo González, dos exestudiantes de la Udem, que fundaron el Grupo Peak.

En su momento, se estimó el daño en $800 millones, pues en el fondo hay 150 clientes a nivel mundial.

La empresa con sede en San Pedro cerró sus puertas tras darse a conocer que no tenía fondos para responder a sus socios.

En febrero del año en curso, Víctor Hugo "N", uno de los fundadores de Grupo Peak fue vinculado a proceso por el delito de fraude por un monto de $43.6 millones de pesos. Aunque no quedó detenido, sino que el juez le impuso la pena cautelar de presentación periódica. 

INFO 7 UNA FOTO (1).jpg


