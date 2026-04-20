Fans desatan caos por Aldo de Nigris y Aaron Mercury

Lo que comenzó como una convivencia con fans terminó en escenas de caos dentro de un centro comercial en el municipio de San Nicolás donde la presencia de Aldo de Nigris y Aaron Mercury provocó una concentración masiva que derivó en empujones, gritos y una estampida humana al finalizar el evento.

Desde horas antes, cientos de seguidores, principalmente jóvenes, comenzaron a reunirse en distintos puntos de la plaza, ocupando pasillos, escaleras eléctricas y barandales, a la espera de ver a la dupla conocida como “Aldron”. Con celulares en mano, carteles y regalos, los asistentes se preparaban para unos segundos de cercanía con los creadores de contenido.

Durante el evento, el ambiente se mantuvo en constante intensidad: gritos, porras y llamados no cesaban mientras los influencers saludaban, firmaban autógrafos y posaban para fotografías. La cantidad de personas superó lo esperado, generando saturación en varias zonas del centro comercial.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo los pasillos quedaron completamente llenos, con filas improvisadas y grupos de fans intentando abrirse paso entre la multitud para acercarse lo más posible.

La salida desató la estampida

Sin embargo, el momento más crítico se registró al término de la convivencia. Cuando Aldo de Nigris y Aaron Mercury abandonaban el lugar, la multitud reaccionó de inmediato y comenzó a correr tras ellos, provocando una estampida humana dentro del recinto.

La escena fue de descontrol, miles de fans avanzando al mismo tiempo, gritando, grabando con sus celulares y empujándose entre sí, en un intento por no perder de vista a los influencers.

La emoción colectiva escaló en segundos y convirtió los pasillos en un flujo desordenado de personas.

Testigos relataron que algunos asistentes quedaron atrapados entre la multitud, mientras otros corrían por distintos niveles de la plaza para seguir el recorrido, lo que generó momentos de tensión ante la falta de espacio para desplazarse.

De fenómeno digital a convocatoria masiva

La magnitud de la reacción confirma el alcance que han logrado Aldo de Nigris y Aaron Mercury en redes sociales, donde su contenido conjunto ha construido una base sólida de seguidores, especialmente entre el público joven.

El fenómeno de la dupla no solo se limita al entorno digital, sino que ha comenzado a trasladarse a espacios físicos, donde eventos gratuitos como este pueden detonar concentraciones masivas en cuestión de minutos.

Lo ocurrido en esta plaza comercial dejó en evidencia cómo la popularidad en redes puede convertirse rápidamente en movilización real, superando la capacidad de organización y generando escenarios de alta intensidad entre los asistentes.

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