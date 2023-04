Alec Baldwin, rodeado de éxito… ¡y polémica!

El actor estadounidense, Alec Baldwin, que brilla en cine, televisión y teatro, cumple este lunes 03 de abril 65 años de edad.

Alexander Rae Baldwin III nació el jueves 3 de abril de 1958 en Amityville, Nueva York, Estados Unidos. Debutó en televisión a principios de los 80 y años después lo hizo en el cine. También se subió a las tablas del teatro y en 1986 participó en su primera producción de Broadway.

En ocasiones, sin embargo, se ha hablado de Baldwin por motivos ajenos a su faceta profesional. A mediados de los noventa, el actor fue arrestado por pegar un puñetazo a un paparazzi cuando él y Basinger, su entonces mujer, volvían a casa del hospital con su recién nacida. Unos años después, en 2007, se hizo público un mensaje de voz dirigido a su hija de 12 años en el que la llamaba, según publicó US Weekly, “cerdita grosera y desconsiderada”.

Unos años después, fue expulsado de un vuelo porque se negó a apagar el teléfono móvil cuando el equipo de a bordo se lo solicitó y fue, según la compañía aérea, maleducado con la tripulación.

En 2013 profirió un insulto homófobo a un fotógrafo con el que discutía y un año después fue detenido tras circular en bicicleta en dirección prohibida. El último incidente en el que Baldwin protagonizó titulares por motivos ajenos a su trabajo fue en 2021, cuando disparó una pistola de utilería que debía tener munición de fogueo y de manera accidental hirió mortalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el rodaje de “Rust”. Baldwin ha sido acusado de homicidio involuntario y podrían enfrentarse a una pena máxima de 18 meses de cárcel.

SU CARRERA

El actor estadounidense es conocido por trabajos como “Working Girl”, “The Departed” y “Glengarry Glen Ross”, entre otros.

En 1991, “The Marrying Man” llegó a los cines. En esta película, Baldwin conoció a Kim Basinger, con quien compartía cartel, y con quien inició una relación que oficializaron tres años más tarde en el altar. Dos años después nació la única hija en común de la pareja, Ireland. El matrimonio entre ambas estrellas duró hasta 2001 y se divorciaron en 2002.

En la versión corta, Baldwin comenzó en la actuación durante la visita a un amigo en la New York University. “Estaba en la universidad en Washington D.C. Hice tres años a tiempo completo”, recordó el actor a Interview Magazine a finales de los ochenta. “Cumplí con todos mis requisitos y mi último año fue realmente un año instintivo. Y dije: la escuela de derecho siempre estará ahí. No tenía prisa por entrar en eso”.

Baldwin quería ser presidente de los Estados Unidos, pero también siempre había querido probar la interpretación. Así que a finales de los setenta se mudó a Manhattan para formase en arte dramático. Trabajó brevemente como ayudante de camarero en Studio 54 y luego como camarero en la cafetería de la azotea de un gimnasio donde una mujer se fijó en él y lo puso en contacto con un productor amigo suyo. Baldwin consiguió entonces un papel en la telenovela “The Doctors”, en la que estuvo de 1980 a 1982.

Durante los años siguientes siguió haciendo trabajos televisivos como “Cutter to Houston” y “Knots Landing”. Un año después debutó en el cine con “Forever, Lulu”. En 1988, Baldwin estrenó diversas cintas como “Beetlejuice”, “Working Girl” y “Married to the Mob”. Dos años después, su interpretación del agente de la CIA Jack Ryan en “The Hunt for Red Octorber” consolidó su status de estrella.

SU MATRIMONIO CON KIM BASINGER.

Una década después del divorcio, Baldwin contrajo matrimonio con Hilaria Baldwin, su actual esposa, con quien ha tenido otros seis hijos, la última de ellos nacida en 2021 a través del alquiler de la madre.

Baldwin también proviene de una familia numerosa, de hecho, él es el mayor de los seis hijos, de los que cuatro, los varones, se dedican a la interpretación, del matrimonio formado por dos profesores. “Creo que soy simplemente como mucha gente que no tenía nada”, dijo el actor a Vanity Fair en 2012. “Teníamos que entretenernos, así que tuvimos que volvernos divertidos. Mis hermanos eran graciosos y había muchos numeritos y comedia y canalladas, violencia, peleas y deportes”.

Durante los noventa, Baldwin participó en títulos como “Miami Blues”, “Glengarry Glen Ross”, “Ghosts of Mississippi”, “Thick as Thieves” y “Notting Hill”, entre otras. También siguió trabajando sobre las tablas y protagonizó “A Streetcar Named Desire”, en 1992, y “Macbeth”, en 1998.

En la primera década del nuevo milenio, Baldwind sumó a su carrera títulos como “Pearl Harbor”, “The Cooler”, por la que recibió su primera y única nominación al Óscar hasta la fecha, “The Aviator” y “The Departed”, entre otras.