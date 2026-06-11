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Shakira y Alejandro Fernández inaugurarán la fiesta mundialista

La FIFA confirmó a Shakira, Alejandro Fernández, Belinda y Maná para la ceremonia inaugural en México previo al duelo ante Sudáfrica

  • 11
  • Junio
    2026

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la organización implementó una trilogía histórica de ceremonias de inauguración consecutivas debido a que el torneo cuenta con tres países anfitriones.

Las figuras confirmadas por la FIFA para presentarse hoy en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica, son Alejandro Fernández, quien será el responsable de entonar el Himno Nacional Mexicano.

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Otros cantantes mexicanos que demostrarán que su talento es apto para ser mostrado en todo el mundo son Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y Lila Downs.

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Intérpretes de otros países, como J Balvin, Tyla y Danny Ocean, también actuarán en el acto inaugural, y por supuesto, Shakira y Burna Boy, quienes encabezarán el show interpretando "Dai Dai".

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En Toronto, Canadá, mañana, previo al juego de Canadá contra Bosnia y Herzegovina, Alanis Morissette cantará el himno canadiense, mientras que

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Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi y Elyanna, entre otros, se presentarán en el estadio.

En Los Ángeles, Estados Unidos, también mañana, antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay, Katy Perry será la protagonista del show, en el que también actuarán Lisa, Anitta, Dan + Shay, que cantarán el himno de EU, y Purahéi Soul, el de Paraguay.


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