Escena

Alejandro Fernández rinde tributo a su padre en CDMX

Ante 60 mil personas, Alejandro Fernández homenajeó a Vicente con un emotivo concierto acompañado por su hija, Yuridia y Edén Muñoz.

  • 05
  • Octubre
    2025

Alejandro Fernández ofreció este sábado un emotivo concierto en honor a su padre, Vicente Fernández, ante un lleno total en la Ciudad de México.

Vestido de charro, el cantante interpretó más de 30 canciones, combinando éxitos propios con clásicos del "Charro de Huentitán", como "Estos celos", "Volver, volver" y "El rey".

La noche incluyó duetos con su hija Camila Fernández, Yuridia y Edén Muñoz, y un mensaje especial: “Se me enchina la piel de recordar a mi padre... gracias por acompañarnos”.

El evento forma parte de su gira "De Rey a Rey", con la que Alejandro se consolida como referente de la música ranchera, siguiendo el legado de su familia.

Le canta Las Mañanitas a Yuridia por su cumpleaños

"El Potrillo", además de rendirle homenaje a su padre, incluyó un bonito y sorpresivo gesto para los presentes, pues le cantó las mañanitas a Yuridia, quien nació un 4 de octubre de 1986 en Sonora.

El festejo ocurrió después de que la cantante interpretara “No lo beses”, pues al término de su actuación Alejandro Fernández la sorprendió con un pastel, besos y abrazos, generando un momento emotivo que se volvió uno de los más comentados del evento.

Como broche de oro, y antes de despedirse, Alejandro Fernández dedicó a Yuridia la emblemática canción de cumpleaños, Las Mañanitas.

La originaria de Hermosillo recibió esta sorpresa frente a miles de fans que se unieron al festejo, creando un ambiente festivo, pero sobre todo cercano.


Comentarios

