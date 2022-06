Amber apelará la decisión de la corte

De acuerdo con la abogada, la cobertura desmedida del caso favoreció a Depp pues los miembros del jurado podrían haberse visto influenciados.

La abogada de Amber Heard afirmó que la actriz no puede pagar los más de $10 millones de dólares que el jurado impuso como indemnización por difamar a Johnny Depp en una columna de opinión y que, además, planea apelar el veredicto.

"Tiene motivos excelentes para hacerlo, hay muchas pruebas que no fueron admitidas", aseguró Elaine Bredehoft en el programa matutino Today de la NBC. Al cuestionarle si la actriz de Aquaman podría pagar los más de $10 millones de dólares de indemnización, la abogada respondió con un contundente "oh, definitivamente no".

Bredehoft señaló que el tribunal se convirtió en un "zoológico" y calificó la cobertura como "horrible". "Es como el Coliseo Romano, ¿sabes? Cómo vieron todo este caso. Yo estaba en contra de las cámaras en la sala del tribunal y lo dejé registrado y argumenté en contra debido a la naturaleza delicada de esto. Pero se convirtió en un zoológico".

"Se fueron a casa todas las noches. Tienen familias. Las familias están en las redes sociales", aseguró.

Bredehoft dijo que el veredicto envía "un mensaje horrible". "A menos que saque su teléfono y grabe en video a su cónyuge o a su pareja golpeándolo, efectivamente no le creerán", afirmó.