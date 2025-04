Johnny Depp volverá al cine tras dos años con 'Day Drinker'

El carismático actor estadounidense, Johnny Depp, regresará a la gran pantalla con la cinta "Day Drinker", que será su primer gran proyecto después de su disputa legal con su exesposa, Amber Heard.

El juicio entre ambos actores se llevó a cabo desde el 11 de abril hasta el 1 de junio de 2022.

En este proyecto compartirá escenas con la actriz Penélope Cruz.

Este lunes, la compañía productora Lionsgate presentó el adelanto del filme, el cual comenzó su producción esta semana, con una imagen de Depp en el papel de un "misterioso huésped" en un yate.

La película narra el encuentro del personaje de Depp con la camarera de un yate, interpretada por Madelyn Cline, quienes inesperadamente se verán involucrados con una criminal encarnada por Cruz.

Esta será la cuarta película en la que Cruz y Depp compartirán pantalla después de haber trabajado en "Blow", "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" y "Murder on the Orient Express".

El filme estará dirigido por Marc Webb, quien dirigió "500 Days of Summer" y la versión live action de "Snow White".

