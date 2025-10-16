Cerrar X
Escena

Ana Ochoa brilla en 'Grandes Hits', rodada en Monterrey

La actriz regia interpreta a Karina en la cinta de acción y suspenso dirigida por Mario Dávila, que fue proyectada con éxito en el Festival de Morelia

  16
  Octubre
    2025

La actriz regia Ana Ochoa participa en la película Grandes Hits, filmada en Monterrey en el 2023 y dirigida por Mario Dávila.

“Mi personaje se llama Karina, la novia de un hombre violento que está superenamorada de él. Representa toda la parte ingenua e inocente de la película, porque hay violencia, pistolas, hay todo eso, y mi personaje es todo lo contrario; le da como esa dulzura a muchas escenas que tienen que ver más con el amor, con la ilusión, el enamoramiento, entre violencia, acción, muertes y venganza”, dijo la joven.

La cinta cuenta con la participación de Mario Zaragoza, Mario Bezáres, Lyn May, Fernando Banda, Víctor Trujillo, entre otros.

Ochoa ya había trabajado con algunos de ellos, pero con el que compartió más escenas fue con el actor Oliver Cantú, a quien conoce desde hace muchos años, lo que facilitó su labor.

“Él justamente es El Mafufo, es mi novio, entonces padrísimo, ya sabemos muy bien cómo trabajamos; la verdad que las escenas eran un poquito fuertes o subidas de tono, pero fue bastante sencillo, porque ya hay mucha confianza entre nosotros”, expresó.

La película está catalogada como cine de aventura, acción, suspenso y comedia y ha tenido muy buena respuesta, lo que se comprobó en el Festival de Cine de Morelia, donde fue proyectada.


