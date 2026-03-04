Muere la actriz Ana Luisa Peluffo a la edad de 96 años

Ana Luisa Peluffo, actriz emblemática del Cine de Oro en México y figura destacada de las telenovelas, falleció en su rancho en Jalisco, según confirmaron familiares este miércoles.

La noticia fue dada a conocer por sus seres queridos, quienes detallaron que la primera actriz partió en un ambiente de tranquilidad y acompañada por su círculo cercano.

"Falleció en paz, en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos".

Durante sus últimos días, Ana Luisa Peluffo vivió con serenidad, rodeada de cuidados y con la cercanía permanente de su hijo.

La actriz murió a los 96 años de edad. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Asimismo, se informó que los servicios funerarios se llevarán a cabo de forma íntima y privada, en cumplimiento de su voluntad.

La familia también expresó su agradecimiento por las muestras de afecto y reconocimiento hacia la actriz mexicana a lo largo de su extensa trayectoria.

"Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía y solicitamos respeto y comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado artístico".

Trayectoria de Ana Luisa Peluffo en el Cine de Oro en México

Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo, nombre completo de la actriz, nació el 5 de diciembre de 1929 en Querétaro, México. En 1948 debutó en el cine con un papel secundario en la película estadounidense Tarzan and the Mermaids.

En la industria en México inició formalmente su carrera con La venenosa (1949). Posteriormente, en 1955, participó en la cinta La fuerza del deseo, producción por la que se le atribuye el primer desnudo realizado en el cine mexicano.

Tras ese episodio que marcó un precedente en la cinematografía nacional, Ana Luisa Peluffo se enfocó en comedias y melodramas. Años más tarde, en las décadas de los setenta y ochenta, retomó papeles que incluyeron escenas de desnudo en diversas películas.

A lo largo de su carrera apareció en más de 200 películas. Entre sus trabajos más reconocidos destaca su papel protagónico en Flores de papel (1977), cinta que fue presentada en el 28.º Festival Internacional de Cine de Berlín.





