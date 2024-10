Angelina Jolie rinde homenaje a Maria Callas en su nueva película

“Espero haber hecho algo que esté a la altura de lo que esta mujer merecía”, dijo Angelina Jolie sobre su interpretación de Maria Callas, en su película biográfica que llegará a las salas de cine a inicios del próximo año.

Para el filme, dirigido por el chileno Pablo Larraín, la actriz se preparó arduamente durante aproximadamente siete meses, con el objetivo de rendir un homenaje a la cantante de ópera griego-estadounidense.

Jolie tuvo que aprender a cantar ópera, al usar su propia voz en la película (aunque mezclada con grabaciones de la soprano), un proceso que califica de terapéutico, porque le ayudó a encontrar su propia voz, deshacerse de traumas de su pasado y a liberar su cuerpo.

"No sabía cómo cantar y llorar al mismo tiempo. Era un problema porque empezaba a llorar y mi garganta se cerraba", dijo.

Su mejor profesora durante el proceso fue la propia Callas, pues siguió la metodología de aprendizaje que defendía la soprano: comenzar estudiando los aspectos técnicos y musicales y reservar los "sentimientos" y la "humanidad" hasta el último segundo.

La también directora de cine confesó que descubrió la opera siendo adulta.

"Me encanta toda la música, pero de joven era más de The Clash y sigo escuchando a The Clash, pero creo que cuando llegas a un nivel de dolor, desesperación y de amor en la vida, no hay nada como la ópera para expresar esos sentimientos", aseguró.

Le ayudó escuchar grabaciones en las que la verdadera Callas, quien nació en 1923 y falleció en 1977, explicaba la forma en que afrontaba su trabajo.

“Decía que lo primero era entender la música, ser disciplinada y hacer el trabajo como el autor lo concibió a base de practicar y solo al final puedes permitir que lo personal asome".

Fue tanto lo que la estudió que Angelina dice que le hubiera gustado ser "amiga" de la prima donna griega por la soledad que ambas comparten.

"Quizás nuestra mayor cosa en común, y creo que no es privado compartirlo, es la soledad. Pensé que ambas nos habíamos quedado solas y sentido solas muchas veces, y creo que es por eso que me hubiera gustado ser su amiga", expresó.

La cinta supone también el cierre de la trilogía de historias de mujeres de Larraín tras Jackie (2016) y Spencer (2021) y llegará a las pantallas a comienzos de 2025.

'Maria' roza tangencialmente el relato de la primera pero sin nunca llegar a tocarse, puesto que Maria Callas y Jackie Kennedy compartieron su amor por el mismo hombre: el magnate griego Aristóteles Onassis, al que la película retrata como uno de los principales culpables de la decadencia de la soprano.

Comentarios