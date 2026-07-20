Anne Hathaway aseguró que el proyecto avanzó tras rehacer el guion desde cero y afirmó que la historia ya va por el camino correcto

Inicio / Escena / Anne Hathaway adelanta avance de 'El diario de la princesa 3'

La actriz Anne Hathaway compartió nuevos detalles sobre el desarrollo de El diario de la princesa 3, al revelar que la producción logró un importante avance después de que el equipo decidiera descartar el guion en el que trabajaba y comenzar nuevamente la historia.

Durante su participación en el programa Radio Andy de SiriusXM, la actriz explicó que actualmente está enfocada en su tercer bebé, situación que ha dejado en segundo plano la incertidumbre sobre cuándo iniciará el rodaje de la esperada película.

Hathaway señaló que el proyecto dio "un gran salto" en términos narrativos y aseguró que el equipo creativo considera que la nueva dirección es la adecuada.

La actriz explicó que el guion anterior fue descartado y que comenzaron desde cero con una nueva propuesta, una decisión que, dijo, les da confianza para pensar que finalmente será la versión definitiva de la historia.

La producción continúa

La tercera entrega de El diario de la princesa se encuentra en desarrollo desde 2022. En 2024, Adele Lim, conocida por su trabajo en Crazy Rich Asians y Raya y el último dragón, se incorporó como directora del proyecto.

En mayo, Lim explicó que el principal objetivo es construir una historia que haga justicia a una franquicia apreciada por millones de personas. También adelantó que Anne Hathaway volverá a interpretar a Mia Thermopolis, ahora reina de Genovia, y que los seguidores podrán esperar el regreso de varios integrantes del elenco original.

La directora indicó además que el calendario de rodaje y producción aún se encuentra en proceso de definición, por lo que la fecha de estreno sigue sin anunciarse.

El diario de la princesa debutó en 2001 y tuvo una secuela en 2004 con El diario de la princesa 2: Compromiso real. En conjunto, ambas películas han recaudado 300 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.