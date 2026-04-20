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Chris Pine volvería en 'El diario de la princesa 3'

De acuerdo con la escritora Meg Cabot, Chris Pine retomará su papel como Nicholas Devereaux junto a Anne Hathaway, quien volverá como Mia Thermopolis

  • 20
  • Abril
    2026

La esperada tercera entrega de El diario de la princesa comienza a tomar forma y promete reunir nuevamente a varios de sus personajes más queridos.

De acuerdo con la escritora Meg Cabot, Chris Pine retomará su papel como Nicholas Devereaux junto a Anne Hathaway, quien volverá como Mia Thermopolis.

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La autora de la saga original reveló durante su participación en BookCon 2026 que ya tuvo acceso al guion más reciente de la película, el cual describió como “excelente”. Sin embargo, evitó compartir detalles específicos debido a acuerdos de confidencialidad.

Desarrollo en marcha y elenco posible

Cabot señaló que la producción de El diario de la princesa 3 continúa en desarrollo, aunque el inicio del rodaje dependerá principalmente de la agenda de Hathaway, quien mantiene múltiples proyectos durante 2026.

Además, dejó abierta la posibilidad del regreso de Robert Schwartzman en su papel de Michael Moscovitz. Por su parte, Julie Andrews, quien interpretó a la reina Clarisse, también podría reincorporarse, aunque su participación no ha sido confirmada oficialmente.

Entre los pocos detalles revelados, Cabot explicó que la historia seguirá la continuidad de las películas estrenadas en 2001 y 2004, en lugar de apegarse completamente a los libros.

Esto significa que algunos elementos de la saga literaria, como la existencia de una hermana menor para Mia, no formarían parte de esta nueva entrega.

La dirección estará a cargo de Adele Lim, conocida por su trabajo en Crazy Rich Asians, mientras que el guion ha sido atribuido en algunos reportes a Flora Greeson, aunque sin confirmación total.

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El proyecto se desarrollará nuevamente en el reino ficticio de Genovia, con Mia ya consolidada como reina, y se espera que mantenga el tono de comedia romántica y empoderamiento que caracterizó a las primeras películas.

La noticia ha generado gran entusiasmo en redes sociales, donde los seguidores han destacado la química entre Hathaway y Pine desde su aparición conjunta en la segunda entrega.

Aunque aún no existe fecha oficial de estreno ni tráiler, se prevé que el rodaje inicie próximamente, con miras a un lanzamiento entre 2026 y 2027.


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