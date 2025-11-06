Cerrar X
Escena

Marc Anthony anuncia su primera residencia en Las Vegas

El cantante presentará *Vegas My Way!* desde febrero en el BleauLive Theater, con 10 shows que repasarán su carrera y duetos sorpresa

  • 06
  • Noviembre
    2025

Marc Anthony hará su primera residencia musical en Las Vegas, llevará por nombre Vegas My Way! y se presentará en el BleauLive Theater del Fontainebleau Las Vegas a partir del próximo febrero.

Serán 10 conciertos los que ofrecerá el cantante y ganador del Grammy, quien con su repertorio hará un repaso por su trayectoria, con temas en inglés y español, inéditos y duetos sorpresa.

"Las giras son dinámicas; cada día es un escenario diferente, una ciudad diferente, un país diferente, pero en una residencia puedes montar un espectáculo como debe ser. Este será un espectáculo con montaje, diseño, iluminación y producción pensados para la sala de Las Vegas, con una calidad impecable", dijo el artista. Estar en un mismo sitio le permitirá ofrecer una experiencia más íntima y personalizada a sus seguidores, en contraste con las giras internacionales.

“Creo que nunca me sentiré tan cómodo, porque puedo contar con el mismo escenario, la misma producción, la misma calidad, noche tras noche. Los fans se beneficiarán, el arte se beneficiará y la música se beneficiará”, añadió.

El intérprete de "Vivir mi vida" confesó que llevaba años esperando el momento adecuado para realizar una residencia en Las Vegas, y citó como inspiración a Celine Dion, Bruno Mars y Cirque du Soleil.

"Mis mejores recuerdos de Las Vegas son de cuando todo era posible. Creo que quien venga a ver el espectáculo jamás encontrará esa combinación de arte, música y producción en ningún otro lugar”, expresó. ¡Vegas My Way! se presentará los días 13, 14, 15, 20 y 21 de febrero; 24, 25, 29 y 31 de julio; y 1 de agosto de 2026, con más fechas por anunciar próximamente.

Las entradas saldrán a la venta el jueves 6 de noviembre, con preventas especiales el miércoles 5 de noviembre, disponibles en el sitio oficial del Fontainebleau Las Vegas.


