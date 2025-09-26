Cerrar X
Marc Anthony y Wisin estrenan tema en los Premios Juventud 2025

Marc Anthony y Wisin presentaron por primera vez en vivo su colaboración 'Que me quiera má durante los Premios Juventud 2025', celebrados en Panamá

  • 26
  • Septiembre
    2025

La música latina vivió un momento histórico este jueves 25 de septiembre durante los Premios Juventud 2025, realizados por primera vez en Panamá.

Allí, Marc Anthony y Wisin estrenaron en vivo su primera colaboración, una bachata urbana titulada "Que me quiera má".

El tema aborda el empoderamiento tras un desengaño amoroso y la importancia de seguir adelante con alguien que valore más.

Dicha propuesta combina la inconfundible voz de Marc Anthony con el estilo urbano de Wisin, logrando una fusión fresca que conquistó al público.

La canción y su videoclip oficial fueron lanzados el pasado lunes 22 de septiembre en plataformas digitales como YouTube. El clip, dirigido por Charlie Nelson y grabado en Miami, resalta una estética tropical que refuerza el carácter vibrante del sencillo.

Durante la gala, ambos artistas también estuvieron en competencia: Marc Anthony con tres nominaciones y Wisin con dos.

Además, el intérprete urbano fue el encargado de entregar el galardón Agente de Cambio al colombiano Carlos Vives, reconocimiento que celebra su aporte social y cultural.

"Que me quiera má" no solo simboliza la unión de dos grandes exponentes de la música latina, sino que también abre un nuevo camino para la bachata urbana, con potencial de convertirse en uno de los temas más escuchados del cierre de 2025.

 


Comentarios

