Anthony Hopkins lanza 'Life is a Dream' junto a Gustavo Dudamel

A los cuatro años comenzó a tocar el piano y escribía piezas, pero al no poder ingresar a un conservatorio de música, orientó su carrera hacia la actuación

El actor británico Anthony Hopkins anunció el lanzamiento de su segundo álbum de música clásica de nombre "Life is a Dream" junto al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, quien dirigirá a la Philharmonia Orchestra de Londres para llevar a cabo este proyecto.

A través de redes sociales, el ganador de dos Premios Óscar por sus interpretaciones en "The Silence of the Lambs (El silencio de los inocentes)" y "The Father (El padre)" afirmó que se encontraba muy entusiasmado por este lanzamiento, siendo "Bracken Road" su primer sencillo.

Esta canción se inspira en los recuerdos de su infancia en Margam, Gales del Sur, donde recuerda las tierras de cultivo y montañas que rodearon su casa en la década de 1940.

Su primer sueño no era actuar, sino convertirse en compositor

Pero esta faceta no es nueva en este asombroso actor. Aunque es reconocido por sus múltiples papeles en Hollywood, su primer sueño no era actuar, sino convertirse en compositor.

A los cuatro años comenzó a tocar el piano y escribía piezas, pero al no poder ingresar a un conservatorio de música, orientó su carrera hacia la actuación, aunque nunca dejó de componer.

Su talento musical lo reveló en 2011 de la mano del violinista neerlandés André Rieu, quien tuvo la dicha de interpretar "And the Waltz Goes On", una de sus obras escritas en 1964 que nunca había escuchado.

Ahora, a sus 88 años de edad, firmó un contrato con uno de los sellos más prestigiosos de música clásica junto al reconocido director de orquesta venezolano, a quien le expresó su admiración.

"Expreso mi más profundo agradecimiento y respeto al maestro Gustavo Dudamel, cuya maestría artística es parte integral de este viaje musical. Con la elegante precisión de su batuta, transformó cada nota dotándola de un significado profundo e indeleble, creando un paisaje pictórico que invita al oyente a sentir e imaginar algo profundamente personal", expresó Hopkins.

Sin embargo, Dudamel calificó a William Parrish en Meet Joe Black como un artista excepcional con una “voz creativa que trasciende cualquier medio en particular”.

En su anuncio, el laureado artista también agradeció a personalidades como el violonchelista Gregorio Nieto y el pianista clásico Sergio Tiempo por su talento y dedicación a este álbum rodado con el reconocido sello discográfico, "el mayor honor de su vida".