Tras siete temporadas, la actriz reconoció que dejar el programa representa una decisión difícil,pero considera que es el momento indicado para cerrar ese ciclo

Inicio / Escena / Anuncia Chloe Fineman su salida de 'Saturday Night Live'

Chloe Fineman confirmó que dejará 'Saturday Night Live' después de formar parte del programa durante siete temporadas, al anunciar que iniciará una nueva etapa en su carrera dentro de la industria del entretenimiento.

La actriz y comediante dio a conocer su decisión mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde agradeció la experiencia vivida desde su incorporación al programa de la cadena NBC.

"Tras siete maravillosas temporadas en SNL, he decidido que es hora de comenzar una nueva etapa", escribió Fineman.

La intérprete reconoció que dejar el programa representa una decisión difícil, aunque aseguró que considera que es el momento indicado para cerrar ese ciclo.

"Es muy difícil dejar SNL, pero siento que es el momento adecuado. Lo voy a extrañar mucho. Pero la gente que trabaja allí es mi familia y ese lugar es mi hogar, y sé que nunca estaré demasiado lejos", agregó.

Será la primera baja rumbo a la temporada 52

Con su salida, Chloe Fineman se convierte en la primera integrante del elenco que abandona 'Saturday Night Live' antes del inicio de la temporada 52.

Durante la temporada 51, Bowen Yang también dejó el programa, aunque su salida ocurrió una vez iniciadas las transmisiones.

Hasta el momento, la producción no ha informado cuántos nuevos integrantes se sumarán al elenco para la próxima temporada, cuya conformación suele definirse a principios de septiembre.

Se convirtió en una de las imitadoras más reconocidas

Fineman llegó a 'Saturday Night Live' en 2019 como parte de las incorporaciones de la temporada 45, junto con Bowen Yang y Shane Gillis, quien finalmente fue separado del programa antes de su estreno.

Desde sus primeras apariciones, destacó por sus imitaciones de figuras del entretenimiento, entre ellas Jennifer Coolidge, Timothée Chalamet, Drew Barrymore, Britney Spears y JoJo Siwa.

La salida de Chloe Fineman abre una nueva etapa para el programa, que en las próximas semanas dará a conocer la integración de su elenco de cara al estreno de una nueva temporada.

Hasta ahora, NBC no ha anunciado quiénes ocuparán las vacantes ni si habrá nuevas incorporaciones antes del regreso de "Saturday Night Live".