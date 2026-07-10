Trump anuncia diálogo con Irán, pero da por rota la tregua

Trump informó que Estados Unidos negociará con Irán para buscar una salida al conflicto, aunque aseguró que el alto el fuego alcanzado en junio ya terminó

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno volverá a mantener negociaciones con Irán para intentar poner fin al conflicto entre ambos países, aunque reiteró que considera concluido el alto el fuego acordado el mes pasado.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que fue la República Islámica de Irán la que solicitó continuar con las conversaciones.

"La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado", escribió Trump.

El acuerdo fue firmado en junio

Estados Unidos e Irán suscribieron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento con el objetivo de poner fin a la guerra, restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, la escalada militar registrada durante los dos últimos días en el golfo Pérsico ha puesto en riesgo ese acuerdo.

Persisten las tensiones

Los recientes intercambios de ataques entre ambas naciones han dejado al menos 14 personas fallecidas en territorio iraní y han debilitado el cumplimiento del memorando firmado en junio.

Las autoridades de Teherán sostienen que las acciones militares emprendidas por Estados Unidos han dejado sin efecto partes clave y fundamentales del acuerdo.

Por su parte, Donald Trump fue más allá al asegurar que el alto el fuego ya no está vigente, pese a que confirmó la disposición de Washington para continuar las negociaciones con el gobierno iraní.